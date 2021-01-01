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На Волині чоловік взяв у фірми товар на пів мільйона гривень і зник

На Волині чоловік взяв у фірми товар на пів мільйона гривень і зник
41-річного жителя Київщини судитимуть за шахрайство на Волині.

Чоловіка обвинувачують у тому, що 21 листопада 2020 він узяв на одній з ковельських фірм товар на суму майже 500 тисяч гривень, який мав доставити на Київщину, та зник у невідомому напрямку, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

Нині ж він щиро розкаявся у скоєному і невдовзі постане перед судом.

Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 190 КК України за шахрайство, вчинене у великих розмірах, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.



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Теги: товар, суд, шахрайство, Волинь
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