На Волині чоловік взяв у фірми товар на пів мільйона гривень і зник

41-річного жителя Київщини судитимуть за шахрайство на Волині.Чоловіка обвинувачують у тому, що 21 листопада 2020 він узяв на одній з ковельських фірм товар на суму майже 500 тисяч гривень, який мав доставити на Київщину, та зник у невідомому напрямку, - інформує пресслужба обласної прокуратури.Нині ж він щиро розкаявся у скоєному і невдовзі постане перед судом.Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 190 КК України за шахрайство, вчинене у великих розмірах, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.