Де на Волині будуть відключати світло 25 лютого. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-396 9:00-17:00 с. Нехворощі:
Школа, СКЗ,Клуб
Водокачка с. Нехворощі
2 ПЛ-0.4 Л-1 КТП-216 9:00-17:00 с. Діхтів:
с. Діхтів: Центральна 3-15, 2-10,
3 ПЛ-0.4 Л-1 ЗТП-290 9:00-17:00
м. Володимир-Волинський: вул.Крушельницької 1-27,6-20, Івана Багряного 6-34,1-39, пров. Винниченка 3-9,4-10,
Горохівський район
3 ПЛ-0.4 кВ від КТП-365 09:00 - 17:00 КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" с. Холонів:
вул. Паркова,
вул. Центральна
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-40 9:30-16:30 с.Соснина вул Б.Хмельницького 78-153
2. КТП-164 10:00-17:00 с.Жашковичі вул.Гагаріна 1-27,вул.Центральна 1А
3. ПЛ-0,4кВ Л-3,Л-6 від КТП-105 9:30-16:30 контора свк Вільна Україна смт Іваничі вул.Колгоспна частково,вул.Валова 80-104
Камінь-Каширський район
1. КТП-133 09:00 - 17:00 с.Хотешово Школ.майстерня. бібліотека. АТС.маг.СІЛЬПО.ФОП Литвин О.А. Томась С.М. сХотешово пров.Шкільний. вул.Любомирка. вул.Підріччя
2. КТП-78 Л-3 09:00 - 17:00 Магазин Митчика О.,ГРС . с.Грудки вул.Любешівська
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-295 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2.Л-4 КТП-196 09:00 - 17:00 м. Камінь -Каширський вул.Коніщука.Набережна. пров.Коніщука
5. ПЛ-0.4 кВ Л-1Л-7 ЗТП-343 09.00-17.00 Меблевий цех Лисов В.. маг.Бістро.Санепідемстанція м. Камінь -Каширський вул.Ковельська.Коніщука
Ківерцівський район
1 КТП-338 8:30-17:00 с.Домашів – дитячий садок, медпункт с.Домашів
вул.Вишнева, буд.1-13, вул.Радянська,буд-22-26,
вул.Лісна,15-30,
вул.1-го Травня,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-487 8:30-17:00 хутір "Коросна"
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-188 8:30-17:00 ПАТ"Укртрансгаз" - ГРП
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Свято-Михайлівська громада Української
православної церкви, Дрозднівська сільська Рада
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство" Каскад "
с.Дроздні
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №459
9:00-17:00 ФОП Мостика О.М, ФОП Стасюк В.І
ФОП Царик М.Г, ФОП Коцюбчик А.І
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради М.Ковель, вул..Я.Мудрого, вул..Айвазовського, вул.Сурікова, вул.. Достоєвського
3. ПЛ-0,4кВ від ЩТП №785
9:00-17:00 Дубівська сільська рада
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ", ПП "Приватбуд"
Ковельське МТМО, Релігійна громада Різдва Святого Івана Предтечі
УПЦ КП с.Бахів
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП №154
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Пісочне"
Поворська сільська рада с.Пісочне
5.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №570
9:00-17:00 Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Колодяженської сільської ради
Колодяжненська сільська Рада
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
ФОП Гейко С.В с.Уховецьк
Локачинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-5 від КТП-48-07 для чистки траси ПЛ 10:00 – 17:00 с.Затурці вул.Б.Хмельницького і прилеглі
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-10 кВ Л-31-03 від ЛР-65 (КТП-69, 124, 125, 341, 431, 594, 712, 730, 68,754,674,784,ЗТП-430) 09:00 – 17:00 ФОП Зінчук Віктор Олексійович, Полонківське споживче товариство, ПАТ "Укртелеком", Свято-Різдво-Богородична УПЦ, ФОП Каленюк Олена Анатоліївна, ФОП Романюк Юрій Феодосійович, ФОП Мотлюк Інна Петрівна, ФОП Тиркало Ірина Богданівна, КП "Луцькводоканал" (КНС "Вересневе"), ФОП Макєєв Максим Віталійович, СТ "Прикордонник". с. Полонка вул. Перемоги, Миру, Молодіжна, Квітнева, Дружби, Перемоги, Стрілецька, Нова , Затишна.
с. Г. Полонка вул. Садова, Молодіжна, Тиха, Зоряна, Горохівська,1-9, Полонківська, Ювілейна
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 10кВ Л 56-01 до ЛР 84
9 00 -17 00 Лікарня сГуща сГуща частково
2 ПЛ 10кВ Л 26-02 до ЛР -171,ЛР 228 9 00 -17 00 КЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П сОмеляне. Клуб с.Омеляне. Маг.с.Омеляне. ФОП Денисовець Олеся АндріївнаКЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П с Підманево. Школа с.Підманево с,Омеляне Підманево
3 ПЛ 04 кВ КТП 277 9:00-17:00 Бригада с Олеськ сОлеськ
4 КТП 185 9:00-17:00 Бази відпочинку сСвітязь
5 КТП 233 9:00-17:00 Бази відпочинку сСвітязь
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-27 10:00-17:00 Молитовний будинок ХВЄП , ФОП Косько В.В. (магазин). с. Череваха.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-46 09:00-17:00 кіоск «Продукти» вул. Героїв Крут м. Нововолинськ
вул. Кауркова, Мазепи, Героїв Крут,
Ломоносова 1-11, 2-10, Шопена 9,2-20
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк», «Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2 ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
6 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.
9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 промбаза с.Переспа
10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова
11 ПЛ-10кВ Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище (ГРП вул.Шилокадзе, ФОП Дмитрук О.П. магазин), смт.Дубище (магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні споруди, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку),
с.Рудня (АТС, відділення зв’язку, ФОП (Пилорама,Овочесховище,Гаврилович, Петручик), с.Ольганівка (ФАП, школа, магазин) м.Рожище, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, смт.Дубище вул. Зелена, 20-44, 51-77а, Грушевського, 12-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова
12 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,8
13 ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
Старовижівський район
1 ЩТП-107 Л-2 10:00-16:00 с Брідки вул Ветеранів,Прибережна
2 КТП-54 Л-1,2 09:00-16:00 Стоматологічна лікарня с Дубечно вул Незалежності,Молодіжна,Садова
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
ЗТП-168 10:00-12:00 СВК «Слава» - ферма с.Маковичі
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-188 13:00-14:00 СВК «Дружба»- ферма, київстар, МТС с.Купичів
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-16:30 с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюка, Барибанда
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-258 10:00-16:30 ФОП Подсадна Г.В.- магазин с.м.т.Луків вул.Шевченка, пр.Західний,
Миру, Лисинка,Спокійна
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-38 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ – Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск, СКЗ, ГРП с.Турія
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-396 9:00-17:00 с. Нехворощі:
Школа, СКЗ,Клуб
Водокачка с. Нехворощі
2 ПЛ-0.4 Л-1 КТП-216 9:00-17:00 с. Діхтів:
с. Діхтів: Центральна 3-15, 2-10,
3 ПЛ-0.4 Л-1 ЗТП-290 9:00-17:00
м. Володимир-Волинський: вул.Крушельницької 1-27,6-20, Івана Багряного 6-34,1-39, пров. Винниченка 3-9,4-10,
Горохівський район
3 ПЛ-0.4 кВ від КТП-365 09:00 - 17:00 КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" с. Холонів:
вул. Паркова,
вул. Центральна
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-40 9:30-16:30 с.Соснина вул Б.Хмельницького 78-153
2. КТП-164 10:00-17:00 с.Жашковичі вул.Гагаріна 1-27,вул.Центральна 1А
3. ПЛ-0,4кВ Л-3,Л-6 від КТП-105 9:30-16:30 контора свк Вільна Україна смт Іваничі вул.Колгоспна частково,вул.Валова 80-104
Камінь-Каширський район
1. КТП-133 09:00 - 17:00 с.Хотешово Школ.майстерня. бібліотека. АТС.маг.СІЛЬПО.ФОП Литвин О.А. Томась С.М. сХотешово пров.Шкільний. вул.Любомирка. вул.Підріччя
2. КТП-78 Л-3 09:00 - 17:00 Магазин Митчика О.,ГРС . с.Грудки вул.Любешівська
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-295 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2.Л-4 КТП-196 09:00 - 17:00 м. Камінь -Каширський вул.Коніщука.Набережна. пров.Коніщука
5. ПЛ-0.4 кВ Л-1Л-7 ЗТП-343 09.00-17.00 Меблевий цех Лисов В.. маг.Бістро.Санепідемстанція м. Камінь -Каширський вул.Ковельська.Коніщука
Ківерцівський район
1 КТП-338 8:30-17:00 с.Домашів – дитячий садок, медпункт с.Домашів
вул.Вишнева, буд.1-13, вул.Радянська,буд-22-26,
вул.Лісна,15-30,
вул.1-го Травня,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-487 8:30-17:00 хутір "Коросна"
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-188 8:30-17:00 ПАТ"Укртрансгаз" - ГРП
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Свято-Михайлівська громада Української
православної церкви, Дрозднівська сільська Рада
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство" Каскад "
с.Дроздні
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №459
9:00-17:00 ФОП Мостика О.М, ФОП Стасюк В.І
ФОП Царик М.Г, ФОП Коцюбчик А.І
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради М.Ковель, вул..Я.Мудрого, вул..Айвазовського, вул.Сурікова, вул.. Достоєвського
3. ПЛ-0,4кВ від ЩТП №785
9:00-17:00 Дубівська сільська рада
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ", ПП "Приватбуд"
Ковельське МТМО, Релігійна громада Різдва Святого Івана Предтечі
УПЦ КП с.Бахів
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП №154
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Пісочне"
Поворська сільська рада с.Пісочне
5.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №570
9:00-17:00 Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Колодяженської сільської ради
Колодяжненська сільська Рада
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
ФОП Гейко С.В с.Уховецьк
Локачинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-5 від КТП-48-07 для чистки траси ПЛ 10:00 – 17:00 с.Затурці вул.Б.Хмельницького і прилеглі
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-10 кВ Л-31-03 від ЛР-65 (КТП-69, 124, 125, 341, 431, 594, 712, 730, 68,754,674,784,ЗТП-430) 09:00 – 17:00 ФОП Зінчук Віктор Олексійович, Полонківське споживче товариство, ПАТ "Укртелеком", Свято-Різдво-Богородична УПЦ, ФОП Каленюк Олена Анатоліївна, ФОП Романюк Юрій Феодосійович, ФОП Мотлюк Інна Петрівна, ФОП Тиркало Ірина Богданівна, КП "Луцькводоканал" (КНС "Вересневе"), ФОП Макєєв Максим Віталійович, СТ "Прикордонник". с. Полонка вул. Перемоги, Миру, Молодіжна, Квітнева, Дружби, Перемоги, Стрілецька, Нова , Затишна.
с. Г. Полонка вул. Садова, Молодіжна, Тиха, Зоряна, Горохівська,1-9, Полонківська, Ювілейна
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 10кВ Л 56-01 до ЛР 84
9 00 -17 00 Лікарня сГуща сГуща частково
2 ПЛ 10кВ Л 26-02 до ЛР -171,ЛР 228 9 00 -17 00 КЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П сОмеляне. Клуб с.Омеляне. Маг.с.Омеляне. ФОП Денисовець Олеся АндріївнаКЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П с Підманево. Школа с.Підманево с,Омеляне Підманево
3 ПЛ 04 кВ КТП 277 9:00-17:00 Бригада с Олеськ сОлеськ
4 КТП 185 9:00-17:00 Бази відпочинку сСвітязь
5 КТП 233 9:00-17:00 Бази відпочинку сСвітязь
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-27 10:00-17:00 Молитовний будинок ХВЄП , ФОП Косько В.В. (магазин). с. Череваха.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-46 09:00-17:00 кіоск «Продукти» вул. Героїв Крут м. Нововолинськ
вул. Кауркова, Мазепи, Героїв Крут,
Ломоносова 1-11, 2-10, Шопена 9,2-20
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк», «Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2 ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
6 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.
9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 промбаза с.Переспа
10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова
11 ПЛ-10кВ Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище (ГРП вул.Шилокадзе, ФОП Дмитрук О.П. магазин), смт.Дубище (магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні споруди, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку),
с.Рудня (АТС, відділення зв’язку, ФОП (Пилорама,Овочесховище,Гаврилович, Петручик), с.Ольганівка (ФАП, школа, магазин) м.Рожище, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, смт.Дубище вул. Зелена, 20-44, 51-77а, Грушевського, 12-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова
12 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,8
13 ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
Старовижівський район
1 ЩТП-107 Л-2 10:00-16:00 с Брідки вул Ветеранів,Прибережна
2 КТП-54 Л-1,2 09:00-16:00 Стоматологічна лікарня с Дубечно вул Незалежності,Молодіжна,Садова
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
ЗТП-168 10:00-12:00 СВК «Слава» - ферма с.Маковичі
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-188 13:00-14:00 СВК «Дружба»- ферма, київстар, МТС с.Купичів
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-16:30 с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюка, Барибанда
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-258 10:00-16:30 ФОП Подсадна Г.В.- магазин с.м.т.Луків вул.Шевченка, пр.Західний,
Миру, Лисинка,Спокійна
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-38 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ – Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск, СКЗ, ГРП с.Турія
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