Де на Волині будуть відключати світло 25 лютого. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-396 9:00-17:00 с. Нехворощі:Школа, СКЗ,КлубВодокачка с. Нехворощі2 ПЛ-0.4 Л-1 КТП-216 9:00-17:00 с. Діхтів:с. Діхтів: Центральна 3-15, 2-10,3 ПЛ-0.4 Л-1 ЗТП-290 9:00-17:00м. Володимир-Волинський: вул.Крушельницької 1-27,6-20, Івана Багряного 6-34,1-39, пров. Винниченка 3-9,4-10,3 ПЛ-0.4 кВ від КТП-365 09:00 - 17:00 КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" с. Холонів:вул. Паркова,вул. Центральна1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-40 9:30-16:30 с.Соснина вул Б.Хмельницького 78-1532. КТП-164 10:00-17:00 с.Жашковичі вул.Гагаріна 1-27,вул.Центральна 1А3. ПЛ-0,4кВ Л-3,Л-6 від КТП-105 9:30-16:30 контора свк Вільна Україна смт Іваничі вул.Колгоспна частково,вул.Валова 80-1041. КТП-133 09:00 - 17:00 с.Хотешово Школ.майстерня. бібліотека. АТС.маг.СІЛЬПО.ФОП Литвин О.А. Томась С.М. сХотешово пров.Шкільний. вул.Любомирка. вул.Підріччя2. КТП-78 Л-3 09:00 - 17:00 Магазин Митчика О.,ГРС . с.Грудки вул.Любешівська3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-295 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)4. ПЛ-0,4 кВ Л-2.Л-4 КТП-196 09:00 - 17:00 м. Камінь -Каширський вул.Коніщука.Набережна. пров.Коніщука5. ПЛ-0.4 кВ Л-1Л-7 ЗТП-343 09.00-17.00 Меблевий цех Лисов В.. маг.Бістро.Санепідемстанція м. Камінь -Каширський вул.Ковельська.Коніщука1 КТП-338 8:30-17:00 с.Домашів – дитячий садок, медпункт с.Домашіввул.Вишнева, буд.1-13, вул.Радянська,буд-22-26,вул.Лісна,15-30,вул.1-го Травня,2 ПЛ0,4 кВ від КТП-487 8:30-17:00 хутір "Коросна"3 ПЛ0,4 кВ від КТП-188 8:30-17:00 ПАТ"Укртрансгаз" - ГРП1. 9:00-17:00Свято-Михайлівська громада Українськоїправославної церкви, Дрозднівська сільська РадаТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство" Каскад "с.Дроздні2.ПЛ-0,4кВ від КТП №4599:00-17:00 ФОП Мостика О.М, ФОП Стасюк В.ІФОП Царик М.Г, ФОП Коцюбчик А.ІУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради М.Ковель, вул..Я.Мудрого, вул..Айвазовського, вул.Сурікова, вул.. Достоєвського3. ПЛ-0,4кВ від ЩТП №7859:00-17:00 Дубівська сільська радаАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ", ПП "Приватбуд"Ковельське МТМО, Релігійна громада Різдва Святого Івана ПредтечіУПЦ КП с.Бахів4.ПЛ-0,4кВ від КТП №1549:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Пісочне"Поворська сільська рада с.Пісочне5.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №5709:00-17:00 Управління гуманітарної сфери виконавчогокомітету Колодяженської сільської радиКолодяжненська сільська РадаПублічне акціонерне товариство "Укртелеком"ФОП Гейко С.В с.Уховецьк1. ПЛ-0,4кВ Л-5 від КТП-48-07 для чистки траси ПЛ 10:00 – 17:00 с.Затурці вул.Б.Хмельницького і прилегліВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10 кВ Л-31-03 від ЛР-65 (КТП-69, 124, 125, 341, 431, 594, 712, 730, 68,754,674,784,ЗТП-430) 09:00 – 17:00 ФОП Зінчук Віктор Олексійович, Полонківське споживче товариство, ПАТ "Укртелеком", Свято-Різдво-Богородична УПЦ, ФОП Каленюк Олена Анатоліївна, ФОП Романюк Юрій Феодосійович, ФОП Мотлюк Інна Петрівна, ФОП Тиркало Ірина Богданівна, КП "Луцькводоканал" (КНС "Вересневе"), ФОП Макєєв Максим Віталійович, СТ "Прикордонник". с. Полонка вул. Перемоги, Миру, Молодіжна, Квітнева, Дружби, Перемоги, Стрілецька, Нова , Затишна.с. Г. Полонка вул. Садова, Молодіжна, Тиха, Зоряна, Горохівська,1-9, Полонківська, Ювілейна1 ПЛ 10кВ Л 56-01 до ЛР 849 00 -17 00 Лікарня сГуща сГуща частково2 ПЛ 10кВ Л 26-02 до ЛР -171,ЛР 228 9 00 -17 00 КЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П сОмеляне. Клуб с.Омеляне. Маг.с.Омеляне. ФОП Денисовець Олеся АндріївнаКЗ ЦПМСД Любомльського і ШацькогоМ\П с Підманево. Школа с.Підманево с,Омеляне Підманево3 ПЛ 04 кВ КТП 277 9:00-17:00 Бригада с Олеськ сОлеськ4 КТП 185 9:00-17:00 Бази відпочинку сСвітязь5 КТП 233 9:00-17:00 Бази відпочинку сСвітязьВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-27 10:00-17:00 Молитовний будинок ХВЄП , ФОП Косько В.В. (магазин). с. Череваха.1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-46 09:00-17:00 кіоск «Продукти» вул. Героїв Крут м. Нововолинськвул. Кауркова, Мазепи, Героїв Крут,Ломоносова 1-11, 2-10, Шопена 9,2-20Вимкнень споживачів не заплановано1 ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк», «Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 472 ПЛ-10кВ Л18-049:00-17:00 Радіорелейна станція.с.ТопільноФОП Кухарук С.М. КіоскТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, КвітневаГагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,с.Топільно, вул.Шевченка,3 ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазинФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,4 ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.ТихотинФОП Островський Е.Л. свинарникСВК «Стожари» бригада-1ФОП Максимчук О.В. пилорама5 ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. АвтостоянкаПП Терещук В.В. Гараж-мастерняП-ць Пахолюк І.В. стом.кабінетРП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-206 ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,7 ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова8 ПЛ-0,4кВ ТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка,ФОП Касіян С.М. магазин, шкільна котельня, с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна , Пугачова.9 ПЛ-0,4кВ ТП-179 9:00-17:00 промбаза с.Переспа10 ПЛ-0,4кВ ТП-241 Л3 9:00-17:00 с. Ольганівка, вул. Лісова11 ПЛ-10кВ Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище (ГРП вул.Шилокадзе, ФОП Дмитрук О.П. магазин), смт.Дубище (магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні споруди, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку),с.Рудня (АТС, відділення зв’язку, ФОП (Пилорама,Овочесховище,Гаврилович, Петручик), с.Ольганівка (ФАП, школа, магазин) м.Рожище, вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Дорошенка, Набережна, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10, смт.Дубище вул. Зелена, 20-44, 51-77а, Грушевського, 12-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11, с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова12 ТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА центр молоді м.Рожище, Незалежності, 61,67, Шевченка,813 ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костелПП Степанюк В.П. майстерняПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-291 ЩТП-107 Л-2 10:00-16:00 с Брідки вул Ветеранів,Прибережна2 КТП-54 Л-1,2 09:00-16:00 Стоматологічна лікарня с Дубечно вул Незалежності,Молодіжна,Садова1 ПЛ-0,4кВЗТП-168 10:00-12:00 СВК «Слава» - ферма с.Маковичі2 ПЛ-0,4кВКТП-188 13:00-14:00 СВК «Дружба»- ферма, київстар, МТС с.Купичів3 ПЛ-0,4кВКТП-176 10:00-16:30 с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюка, Барибанда4 ПЛ-0,4кВКТП-258 10:00-16:30 ФОП Подсадна Г.В.- магазин с.м.т.Луків вул.Шевченка, пр.Західний,Миру, Лисинка,Спокійна5 ПЛ-0,4кВКТП-38 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ – Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск, СКЗ, ГРП с.Турія