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Скільки волиняни заплатять за газ у березні

Скільки волиняни заплатять за газ у березні
Вартість природного газу для волинян у березні 2021 року становитиме 6,99 грн за кубометр.

Про це інформує пресслужба ТОВ "Волиньгаз Збут".

Компанія продовжує дотримуватися рішення Уряду щодо обмеження ціни на газ для населення. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2021 №25 компанія продовжуватиме здійснювати постачання природного газу за ціною 6,99 грн/м³ з урахуванням ПДВ, що дорівнює 0,66 грн/кВт*год (на основі даних про значення вищої теплоти згорання за період з 1 по 22 число місяця, отриманих від Оператора ГРМ).

У компанії зауважують, що з 1 лютого тимчасово в усіх постачальників газу на ринку ціни однакові. Але однакові ціни зовсім не означають однаковий сервіс та зручність отримання послуг.

ТОВ «Волиньгаз Збут» пропонує своїм клієнтам зручні онлайн-сервіси для розв’язання газових питань:
- Єдиний кабінет для передачі показників та сплати за газ та його доставку;
- Зручні чат-боти у Viber та Telegram, через які швидко та просто передати показники та сплатити за газ;
- Мобільний додаток простий та зрозумілий;
- Оплату через Apple/Android Pay;

Також споживачі газу можуть звернутися за консультацією в Центри обслуговування клієнтів, що працюють майже в усіх районних центрах та зателефонувати в контакт-центр за телефоном 0332-701-704.


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Теги: газ, березень, волиняни
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