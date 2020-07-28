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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Чи готовий Луцьк до вакцинації від коронавірусу

Чи готовий Луцьк до вакцинації від коронавірусу
Луцьк готовий до щеплень від коронавірусу, але вакцину Волинь ще не отримала.

Про це говорили сьогодні, 24 лютого, під час сесійного засідання Луцької міської ради.

Начальник управління охорони здоров’я Луцькради Володимир Лотвін повідомив, що на Волинь поки не привезли вакцину від COVID-19 і поки немає точної дати, коли це станеться.

У Луцьку вже створили 3 мобільні громади для щеплення громадян. Медики пройшли відповідне навчання.

Процес вакцинації буде організований двома шляхами. Перший - робота мобільних бригад, другий - вакцинація в пунктах щеплення. У громаді вже створили 11 таких пунктів: у Луцьку, Прилуцькому, Жидичині та Заборолі.

На вакцинацію потрібно буде записуватися.

«У МОЗ затвердили дорожню карту, відповідно до якої визначили 5 етапів проведення вакцинації і 9 контингентів громадян, які будуть її отримувати в порядку черги. Перший етап - люди з критичним ризиком інфікування. Це медики, які працюють у наших стаціонарах та надають допомогу хворим на коронавірус, працівники екстренної медичної допомоги , лабораторних центрів, які проводять дослідження на ковід. Також заклади закритого типу: інтернати, будинки для літніх людей», - розповів Володимир Лотвін.

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Теги: Луцьк, вакцина, готовність, коронавірус, COVID-19
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