20-річний хлопець збрехав поліції про тяжкий злочин у Луцьку

22 лютого ввечері до поліції надійшло повідомлення про скоєння тяжкого злочину на вулиці Гетьмана Дорошенка у Луцьку. Екіпаж патрульних поліцейських негайно прибув за вказаною адресою.На місці з’ясувалось, що події злочину не було, а хибний виклик здійснив 20-річний місцевий мешканець, повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Під час оформлення адмінматеріалів на правопорушника патрульні поліцейські виявили у чоловіка металевий предмет, схожий на кастет. Слідчо-оперативна група його вилучила. Заборонений предмет направлять до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних експертиз.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 263 (носіння, виготовлення, ремонт кастету без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема позбавленням волі на строк до трьох років. Триває слідство.За фактом завідомо неправдивого виклику спеціальних служб поліцейські винесли постанову за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правопорушник сплатить штраф від 51 до 119 гривень.