В Україні вакцинували від коронавірусу першу людину

Євген Горенко із м. Черкаси став першим в Україні, хто отримав щеплення від COVID-19. Медик працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.



Про це Олександр Скічко.



"Як і в цілому по Україні, у нас працюватиме каскадна модель вакцинації, яка передбачає роботу мобільних бригад у визначеному

послідовному порядку. Ми строго стежимо за температурним режимом для зберігання вакцини – від +2° до +8° С", - написав очільник області.



Підкреслює, що вакцинація проти коронавірусу є добровільною і безкоштовною. Вона відбудеться в V етапів:

- на І етапі щеплення отримають медпрацівники та персонал, який надає допомогу ковідним хворим;

- на ІІ – люди з надзвичайно високим ризиком інфікування (соцпрацівники, люди старше 80 років, решта медпрацівників);

- на ІІІ – люди з високим ризиком інфікування та ті, хто працює в ДСНС, СБУ, поліції, в освітніх закладах;

- на ІV етапі – люди віком від 60 до 64 років, дорослі з супутніми захворюваннями.

- V етап – усі інші категорії населення.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 24 лютого, лікар-реаманітологіз м. Черкаси став першим в Україні, хто отримав щеплення від COVID-19. Медик працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова Черкаської ОДА"Як і в цілому по Україні, у нас працюватиме каскадна модель вакцинації, яка передбачає роботу мобільних бригад у визначеномупослідовному порядку. Ми строго стежимо за температурним режимом для зберігання вакцини – від +2° до +8° С", - написав очільник області.Підкреслює, що вакцинація проти коронавірусу є добровільною і безкоштовною. Вона відбудеться в V етапів:- на І етапі щеплення отримають медпрацівники та персонал, який надає допомогу ковідним хворим;- на ІІ – люди з надзвичайно високим ризиком інфікування (соцпрацівники, люди старше 80 років, решта медпрацівників);- на ІІІ – люди з високим ризиком інфікування та ті, хто працює в ДСНС, СБУ, поліції, в освітніх закладах;- на ІV етапі – люди віком від 60 до 64 років, дорослі з супутніми захворюваннями.- V етап – усі інші категорії населення.

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