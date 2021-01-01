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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні вакцинували від коронавірусу першу людину

В Україні вакцинували від коронавірусу першу людину
Сьогодні, 24 лютого, лікар-реаманітолог Євген Горенко із м. Черкаси став першим в Україні, хто отримав щеплення від COVID-19. Медик працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

"Як і в цілому по Україні, у нас працюватиме каскадна модель вакцинації, яка передбачає роботу мобільних бригад у визначеному
послідовному порядку. Ми строго стежимо за температурним режимом для зберігання вакцини – від +2° до +8° С", - написав очільник області.

Підкреслює, що вакцинація проти коронавірусу є добровільною і безкоштовною. Вона відбудеться в V етапів:
- на І етапі щеплення отримають медпрацівники та персонал, який надає допомогу ковідним хворим;
- на ІІ – люди з надзвичайно високим ризиком інфікування (соцпрацівники, люди старше 80 років, решта медпрацівників);
- на ІІІ – люди з високим ризиком інфікування та ті, хто працює в ДСНС, СБУ, поліції, в освітніх закладах;
- на ІV етапі – люди віком від 60 до 64 років, дорослі з супутніми захворюваннями.
- V етап – усі інші категорії населення.

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Теги: вакцинація, перша людина, коронавірус
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