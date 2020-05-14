Хворий на ДЦП юнак з Волині виготовляє мило ручної роботи





Хлопець виготовляє мило, яким користуються навіть у Франції, - пише



Почав він займатися миловарінням рік тому після відвідування майстер-класу. Це заняття його дуже захопило.



Юра навчається в загальноосвітній школі №2 в 11-му класі, веде активний спосіб життя, відвідує спортзал. Його ранок починається зі склянки води. А виготовлення мила, як розповідає школяр, займає третє місце в режимі його дня. Процес миловаріння триває близько чотирьох годин. А максимальна кількість видів мила, які Юра виготовив за день, сягає 100 штук.



У Юри є великий асортимент різних формочок та барвників і близько 85 ароматизаторів. Усі необхідні інгрідієнти замовляє через інтернет. Мило не містить шкідливих ПАВ і має повністю натуральний вміст. Кожне мило має свою назву.



Допомагає займатися улюбленою справою Юрі його мама Яна Нінічук, однак весь процес контролює він. Яна розповідає, що часом доводиться сперечатися щодо нового аромату, адже вона старається допомогти з ідеями. Але коли мило швидко розкуповують, то розуміють, що задум був класний.



Юра з мамою періодично організовують в Нововолинську ярмарки, на яких представлений асортимент продукції. Юнак сам веде свої сторінки в соцмережах, де можна придбати мило. Свої вироби на замовлення клієнтів відправляє по Україні, а також раз на кілька місяців має замовлення у Францію для української діаспори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Діагноз ДЦП – не вирок. І це своїм прикладом показує 16-річний Юрій Нінічук з Нововолинська, який веде активний спосіб життя та уже має свою власну справу.Хлопець виготовляє мило, яким користуються навіть у Франції, - пише Буг Почав він займатися миловарінням рік тому після відвідування майстер-класу. Це заняття його дуже захопило.Юра навчається в загальноосвітній школі №2 в 11-му класі, веде активний спосіб життя, відвідує спортзал. Його ранок починається зі склянки води. А виготовлення мила, як розповідає школяр, займає третє місце в режимі його дня. Процес миловаріння триває близько чотирьох годин. А максимальна кількість видів мила, які Юра виготовив за день, сягає 100 штук.У Юри є великий асортимент різних формочок та барвників і близько 85 ароматизаторів. Усі необхідні інгрідієнти замовляє через інтернет. Мило не містить шкідливих ПАВ і має повністю натуральний вміст. Кожне мило має свою назву.Допомагає займатися улюбленою справою Юрі його мама Яна Нінічук, однак весь процес контролює він. Яна розповідає, що часом доводиться сперечатися щодо нового аромату, адже вона старається допомогти з ідеями. Але коли мило швидко розкуповують, то розуміють, що задум був класний.Юра з мамою періодично організовують в Нововолинську ярмарки, на яких представлений асортимент продукції. Юнак сам веде свої сторінки в соцмережах, де можна придбати мило. Свої вироби на замовлення клієнтів відправляє по Україні, а також раз на кілька місяців має замовлення у Францію для української діаспори.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію