У Луцьку заборонили феєрверки

На території Луцької міської територіальної громади заборонили проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів і видовищ з використанням піротехнічних виробів та інших засобів піротехніки.Відповідне рішення прийняли під час сесії міської ради сьогодні, 24 лютого.У рішенні зауважують, що таку заборону приймають «з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян, зважаючи на стримування збройної агресії Російської Федерації на Сході України та загрози можливого проведення терористичних актів на території міської територіальної громади».Контролювати виконання цього рішення буде поліція та департамент муніципальної варти.Зауважимо, що аналогічне рішення, яке Луцька міська рада приймала ще у 2014 році, втратило чинність.