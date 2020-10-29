Грузія відкриває кордон для українців: які умови в'їзду





Про це повідомив грузинський прем'єр-міністер Іраклій Гарібашвілі, - пише



Потрапити до країни можна літаком, але лише за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Його слід зробити не пізніше, ніж за 72 години до прильоту на територію країни. Утім, на третій день перебування в Грузії туристам доведеться пройти повторне тестування на COVID-19 за свій рахунок.



Слід зауважити, що сухопутні кордони країни досі закриті. Окрім українців, повітряний шлях доступний для громадянів інших країн. Зокрема, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Росії та Білорусі. Раніше Грузія спростила правила в'їзду для громадян країн ЄС, Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Норвегії, США, Великої Британії, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ та Бахрейну.



Крім того, від 1 лютого лютого до країни можуть потрапити іноземці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 препаратом будь-якого виробництва.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Грузія від понеділка, 1 березня, відкриває свій кордон для громадян України.Про це повідомив грузинський прем'єр-міністер, - пише ТСН з посиланням на "Эхо Кавказа".Потрапити до країни можна літаком, але лише за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Його слід зробити не пізніше, ніж за 72 години до прильоту на територію країни. Утім, на третій день перебування в Грузії туристам доведеться пройти повторне тестування на COVID-19 за свій рахунок.Слід зауважити, що сухопутні кордони країни досі закриті. Окрім українців, повітряний шлях доступний для громадянів інших країн. Зокрема, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Росії та Білорусі. Раніше Грузія спростила правила в'їзду для громадян країн ЄС, Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Норвегії, США, Великої Британії, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ та Бахрейну.Крім того, від 1 лютого лютого до країни можуть потрапити іноземці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 препаратом будь-якого виробництва.

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