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У Луцьку стартував чемпіонат України з легкоатлетичних метань

У Луцьку стартував чемпіонат України з легкоатлетичних метань
У Луцьку 23 лютого стартував чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків, який триватиме до 25 лютого.

Змагання проходять у Центрі легкоатлетичних метань на базі Луцького національного технічного університету, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Перший день за програмою метання молота завершився для волинських легкоатлетів здобуттям трьох медалей різного ґатунку.

Срібні нагороди здобули: серед молоді до 23 років Олена Хамаза – метання молота 4 кг, з результатом 57.13 та Артем Черкашин – метання молота 5 кг з результатом 49,43 серед юнаків до 16 років.

Серед юнаків до 18 років, бронзову медаль здобув Євгеній Літвін у метанні молота 5 кг з результатом 59.80. Тренує спортсменів Роман Черкашин.


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Теги: легкоатлетичні метання, чемпіонат
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