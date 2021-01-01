У Луцьку стартував чемпіонат України з легкоатлетичних метань

У Луцьку 23 лютого стартував чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків, який триватиме до 25 лютого.Змагання проходять у Центрі легкоатлетичних метань на базі Луцького національного технічного університету, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Перший день за програмою метання молота завершився для волинських легкоатлетів здобуттям трьох медалей різного ґатунку.Срібні нагороди здобули: серед молоді до 23 років Олена Хамаза – метання молота 4 кг, з результатом 57.13 та– метання молота 5 кг з результатом 49,43 серед юнаків до 16 років.Серед юнаків до 18 років, бронзову медаль здобуву метанні молота 5 кг з результатом 59.80. Тренує спортсменів Роман Черкашин.