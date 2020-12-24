вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кабмін заборонив пасажирські перевезення в «червоній» зоні карантину

Кабмін заборонив пасажирські перевезення в «червоній» зоні карантину
Кабінет міністрів заборонив регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, міським електротранспортом, метрополітеном у регіонах, де встановлять "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 24 лютого, - пише ТСН.

Як зазначив, міністр інфраструктури Владислав Криклій, обмеження не стосуватимуться:

- транзитних перевезень;

- перевезень легковими автомобілями, де пасажирів, включаючи водія, не більш як 5 осіб (без урахування осіб віком до 14 років);

- службових авто або орендованих транспортних засобів підприємств, установ з умовою забезпечення пасажирів і водія засобами захисту, а також кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами, про які Нацполіція була попереджена не пізніше, ніж за два дні до виїзду.

Також обмеження не стосуватимуться спеціальних внутрішніх залізничних пасажирських рейсів, рішення про призначення яких ухвалюється місцевими органами влади.

Нагадаємо, від середи, 24 лютого, Україна повернулася до адаптивного карантину з поділом областей на зони за рівнем коронавірусної небезпеки. До "червоної" зони, за оновленими даними, потрапила лише Івано-Франківська область, де триває спалах коронавірусу. Суворий карантин на Прикарпатті запровадять опівночі 26 лютого. Таким чином пасажирські перевезення у регіоні будуть заборонені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заборона, уряд, червона зона, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ця територія самоліквідується.
Відповісти
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Кравчука буде новий сквер
Сьогодні, 16:17
У Луцьку ліквідовують ями на дорогах
Сьогодні, 16:16
Кабмін заборонив пасажирські перевезення в «червоній» зоні карантину
Сьогодні, 15:51
У Луцьку в дворі багатоповерхівки горіла автівка. ФОТО
Сьогодні, 15:33
Луцька міська рада вимагає негайно вилучити з усіх бібліотек скандальний комікс про одностатеве кохання
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
У новорічну ніч кафе та ресторанам дозволили працювати до ранку У новорічну ніч кафе та ресторанам дозволили працювати до ранку
24 грудень, 2020, 11:15
Уряд запровадив нові карантинні обмеження, які діятимуть з 19 грудня. ПЕРЕЛІК Уряд запровадив нові карантинні обмеження, які діятимуть з 19 грудня. ПЕРЕЛІК
14 грудень, 2020, 17:43
У ресторанах у новорічну ніч заборонено проводити святкові вечірки, – Ляшко У ресторанах у новорічну ніч заборонено проводити святкові вечірки, – Ляшко
13 грудень, 2020, 22:21
Локдаун в Україні буде з 8 до 24 січня. ОФІЦІЙНО Локдаун в Україні буде з 8 до 24 січня. ОФІЦІЙНО
09 грудень, 2020, 15:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хворий на ДЦП юнак з Волині виготовляє мило ручної роботи
Сьогодні, 17:05
 0
Яка ситуація із грипом та ГРВІ на Волині та у яких районах найбільше хворіють
Сьогодні, 16:43
 0
У Луцьку на Кравчука буде новий сквер
Сьогодні, 16:17
 0
У Луцьку ліквідовують ями на дорогах
Сьогодні, 16:16
 0
Кабмін заборонив пасажирські перевезення в «червоній» зоні карантину
Сьогодні, 15:51
 0
Медіа
відео
1/8