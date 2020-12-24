Кабмін заборонив пасажирські перевезення в «червоній» зоні карантину





Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 24 лютого, - пише



Як зазначив, міністр інфраструктури Владислав Криклій, обмеження не стосуватимуться:



- транзитних перевезень;



- перевезень легковими автомобілями, де пасажирів, включаючи водія, не більш як 5 осіб (без урахування осіб віком до 14 років);



- службових авто або орендованих транспортних засобів підприємств, установ з умовою забезпечення пасажирів і водія засобами захисту, а також кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами, про які Нацполіція була попереджена не пізніше, ніж за два дні до виїзду.



Також обмеження не стосуватимуться спеціальних внутрішніх залізничних пасажирських рейсів, рішення про призначення яких ухвалюється місцевими органами влади.



Нагадаємо, від середи, 24 лютого, Україна повернулася до адаптивного карантину з поділом областей на зони за рівнем коронавірусної небезпеки. До "червоної" зони, за оновленими даними, потрапила лише Івано-Франківська область, де триває спалах коронавірусу. Суворий карантин на Прикарпатті запровадять опівночі 26 лютого. Таким чином пасажирські перевезення у регіоні будуть заборонені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів заборонив регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, міським електротранспортом, метрополітеном у регіонах, де встановлять "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 24 лютого, - пише ТСН. Як зазначив, міністр інфраструктури, обмеження не стосуватимуться:- транзитних перевезень;- перевезень легковими автомобілями, де пасажирів, включаючи водія, не більш як 5 осіб (без урахування осіб віком до 14 років);- службових авто або орендованих транспортних засобів підприємств, установ з умовою забезпечення пасажирів і водія засобами захисту, а також кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами, про які Нацполіція була попереджена не пізніше, ніж за два дні до виїзду.Також обмеження не стосуватимуться спеціальних внутрішніх залізничних пасажирських рейсів, рішення про призначення яких ухвалюється місцевими органами влади.Нагадаємо, від середи, 24 лютого, Україна повернулася до адаптивного карантину з поділом областей на зони за рівнем коронавірусної небезпеки. До "червоної" зони, за оновленими даними, потрапила лише Івано-Франківська область, де триває спалах коронавірусу. Суворий карантин на Прикарпатті запровадять опівночі 26 лютого. Таким чином пасажирські перевезення у регіоні будуть заборонені.

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