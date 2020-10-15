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Лучанка здобула «срібло» на чемпіонаті України із сумо

Лучанка здобула «срібло» на чемпіонаті України із сумо
У Луцьку 23 лютого стартував чемпіонат України із сумо серед дорослих та молоді. Триватимуть змагання до 25 лютого. Волинські спортсмени здобули перші перемоги.

Про це розповів Суспільному тренер Анатолій Бондарєв.

24 лютого закінчилися змагання серед дорослих спортсменів. Зокрема, лучанка Аліна Бондарєва здобула друге місце у вазі 80 кілограмів серед жінок.

Серед чоловіків виборов перше місце в абсолютній вазі Олександр Гордієнко. Віктор Деркач здобув друге місце у вазі 100 кілограмів. Роман Горошкевич виборов третє місце у вазі 115 кілограмів.

25 лютого на чемпіонаті України з сумо змагатимуться спортсмени у віковій категорій молодь.

Лучанка здобула «срібло» на чемпіонаті України із сумо

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Теги: лучанка, спорт, сумо
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