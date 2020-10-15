Лучанка здобула «срібло» на чемпіонаті України із сумо





Про це розповів Суспільному тренер Анатолій Бондарєв.



24 лютого закінчилися змагання серед дорослих спортсменів. Зокрема, лучанка Аліна Бондарєва здобула друге місце у вазі 80 кілограмів серед жінок.



Серед чоловіків виборов перше місце в абсолютній вазі Олександр Гордієнко. Віктор Деркач здобув друге місце у вазі 100 кілограмів. Роман Горошкевич виборов третє місце у вазі 115 кілограмів.



25 лютого на чемпіонаті України з сумо змагатимуться спортсмени у віковій категорій молодь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 23 лютого стартував чемпіонат України із сумо серед дорослих та молоді. Триватимуть змагання до 25 лютого. Волинські спортсмени здобули перші перемоги.Про це розповів Суспільному тренер24 лютого закінчилися змагання серед дорослих спортсменів. Зокрема, лучанказдобула друге місце у вазі 80 кілограмів серед жінок.Серед чоловіків виборов перше місце в абсолютній вазіздобув друге місце у вазі 100 кілограмів.виборов третє місце у вазі 115 кілограмів.25 лютого на чемпіонаті України з сумо змагатимуться спортсмени у віковій категорій молодь.

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