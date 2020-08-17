У центрі Луцька чоловік спав у туалеті кав’ярні, а потім побив працівницю





Про це



Подія сталася приблизно пів року тому. Вирок же суд виніс днями.



Потерпіла, що є працівницею закладу, розповіла, що того дня відвідувачі стали скаржитись на те, що не можуть потрапити у вбиральню. Вони стукали у зачинені двері, але їм ніхто не відповідав. У той час чоловік був там близько 40 хвилин.



Тому працівники взяли ключ та відкрили двері й побачили, що на стільчику для одягу спить чоловік. Коли він вийшов, жінка зробила йому зауваження. Утім, він зреагував на нього дуже агресивно і накинувся на працівницю кав'ярні з кулаками. Обвинувачений декілька разів безпричинно вдарив потерпілу по голові.



Жінка просила суворо покарати чоловіка, адже вважає його дії хуліганством. Також вона зауважила, що обвинувачений не відшкодував їй заподіяну шкоду.



Свідок цього інциденту розказав, що у той день він прийшов з дружиною до цієї кав'ярні. Згодом побачив, що чоловік ображає персонал закладу. Вони з дружиною вийшли і викликали поліцію. Очевидець події зазначив, що обвинувачений був дуже агресивний і, можливо, нетверезий.



Експертиза встановила, що потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження у вигляді синців на передвушній ділянці зліва та у ділянці правого стегна.



Під час слідства переглянули камери спостереження, які підтвердили слова працівниці кав'ярні.



Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання - 100 годин громадських робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одній із луцьких кав'ярень, що на вулиці Лесі Українки, чоловік заснув у туалеті, а потім побив працівницю.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.Подія сталася приблизно пів року тому. Вирок же суд виніс днями.Потерпіла, що є працівницею закладу, розповіла, що того дня відвідувачі стали скаржитись на те, що не можуть потрапити у вбиральню. Вони стукали у зачинені двері, але їм ніхто не відповідав. У той час чоловік був там близько 40 хвилин.Тому працівники взяли ключ та відкрили двері й побачили, що на стільчику для одягу спить чоловік. Коли він вийшов, жінка зробила йому зауваження. Утім, він зреагував на нього дуже агресивно і накинувся на працівницю кав'ярні з кулаками. Обвинувачений декілька разів безпричинно вдарив потерпілу по голові.Жінка просила суворо покарати чоловіка, адже вважає його дії хуліганством. Також вона зауважила, що обвинувачений не відшкодував їй заподіяну шкоду.Свідок цього інциденту розказав, що у той день він прийшов з дружиною до цієї кав'ярні. Згодом побачив, що чоловік ображає персонал закладу. Вони з дружиною вийшли і викликали поліцію. Очевидець події зазначив, що обвинувачений був дуже агресивний і, можливо, нетверезий.Експертиза встановила, що потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження у вигляді синців на передвушній ділянці зліва та у ділянці правого стегна.Під час слідства переглянули камери спостереження, які підтвердили слова працівниці кав'ярні.Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання - 100 годин громадських робіт.

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