12-річний волинянин видав власну книгу

Антон Чорний. У минулорічний День Святого Миколая він знайшов під подушкою несподіваний, але такий омріяний подарунок – надруковану та проілюстровану книгу власного авторства.



А нещодавно, у день свого 12-річчя, отримав невеликий тираж збірки пригод про вигаданого ним хлопчика-супергероя, яку тепер хоче реалізувати, аби мати можливість придбати комп’ютер своєї мрії, повідомляє



Ідея написати книгу про пригоди «Лена-супермена» зародилась у Антона, коли він був першокласником. Хлопчик захоплювався мультфільмами про супергероїв і хотів написати власний пригодницький роман, тож створив на домашньому комп’ютері файл «Моя книга», де почав занотовувати перші епізоди книги.



«Я придумав історію про хлопчика Лена, який втратив родину і якого усиновили інші батьки, проте їх він не хотів впускати до свого серця, бо думав, що тим самим зрадить попередню родину. Він був дуже самотній та нещасливий, бо вважав себе найбільшим боягузом, але у ніч перед своїм 12-річчям до нього завітав прибулець з іншої планети, який подарував йому ранець з різними інструментами, що можуть допомогти у боротьбі із монстрами – сітку, клей, крила, реактивний ранець та водяний пістолет. Відтоді і розпочались його захоплюючі пригоди», – розповідає Антон.



Від задуму до реалізації минуло декілька років, адже після першого розділу хлопчик на деякий час полишив написання книги, оскільки захоплень та позашкільних занять у нього більш ніж достатньо, тож часу на книгу просто не вистачало. З п’ятирічного віку Антон вивчає англійську мову, а нещодавно почав займатись онлайн вивченням німецької. Окрім цього, займається у районній музичній школі, що у селі Зимне, опановуючи гру на фортепіано. Цей музичний інструмент придбав за свої накопичені кошти ще коли навчався у 5 класі, поставивши одного дня батьків перед фактом, що буде займатись музикою.



«Якось був з батьками у Києві у торговому центрі «Глобус», що на майдані Незалежності, і почув там, як якась жінка дуже гарно грала на фортепіано. Відтоді вирішив, що хочу навчитись так само грати. Тому почав відкладати на цю мрію гроші. Коли назбирав достатню суму, старший брат допоміг знайти в інтернеті б/в піаніно, яке потім привіз тато, а за налаштування інструменту я сам заплатив», – розповідає хлопчик.



До написання книги Антон повернувся рік тому. Переглянув те, що писав у молодшому віці, разом із мамою відредагував і виправив помилки та серйозно узявся за завершення історії про пригоди Лена-супермена. Каже, що працював над книгою у вільний час – на вихідних та у п’ятницю після школи, приділяючи цьому по декілька годин. Доки тривав процес, цікавився у мами, що ж потрібно для того, аби книга з’явилась на світ?



«Минулого року, коли писав листа Святому Миколаю, то попросив його, аби він виконав мою дитячу мрію, хоча і сам достеменно не знав, що це має бути, бо мрій у мене багато, – зізнається хлопчик. – Це могла бути і поїздка до Арабських Еміратів, і катання на слонові тощо. Але яке ж було моє здивування, коли знайшов під подушкою книгу із своєю світлиною та ім’ям на обкладинці! Я не міг повірити своїм очам! Одразу перечитав книгу і переконався, що це дійсно написана мною історія».



Нещодавно Антон відсвяткував своє 12-річчя, на яке отримав в якості подарунку невеликий тираж книги «Лен-супермен». Тепер юний письменник прагне продати якомога більше примірників книги, аби за виручені кошти здійснити іще одну заповітну мрію, котра в майбутньому може стати і його професією.



Мама Антона Лілія Чорна розповідає, що звичайне захоплення її сина малюванням поступово привело до закінчення у січні цього року професійного курсу з веб-дизайну, також хлопчик поглиблено вивчає програмування разом із репетитором, бо хоче сам створювати складні комп’ютерні ігри. Наразі навчився створювати на комп’ютері невеличкі 3D-мультфільми. А для того, щоб працювати над серйознішими речами, потрібна і потужніша техніка, тож Антон поставив за мету назбирати за два роки на новий ноутбук. Для цього навіть склав фінансовий план, після того як пройшов навчання у школі фінансової грамотності від "ПриватБанку" як власник юніор-карти.



«Уже відклав на це подаровані на день народження кошти, буду також відкладати гроші, отримані від реалізації книги і свій заробіток, який платить мені брат за те, що роздаю листівки із рекламою його магазину. Комп’ютер, який хочу придбати, коштує близько 35 тисяч гривень, але він дасть змогу створити комп’ютерну гру та мультфільм про пригоди Лена-супермена. А в майбутньому, сподіваюсь, вивчатиму комп’ютерну графіку у країні своєї мрії – у США», – ділиться своїми намірами Антон.



Письменник-початківець любить не лише вигадувати історії, а і читати їх, особливо ті, що пов’язані з різними міфами та фантастикою. Улюблена серія книг Антона – про пригоди Гарі Поттера. І хоча у майбутньому хлопчик бачить себе розробником комп’ютерних ігор, не виключає, що напише продовження книги «Лен-супермен», адже зараз книжку активно читають його друзі, від яких отримує схвальні відгуки. Зокрема, днями Антон познайомив зі своєю книгою дітей, з якими вивчає англійську мову у центрі іноземних мов «EuroFuture» під час англомовної презентації. До речі, придбати книгу Антона Чорного можна у книгарні “DOM”, що на вулиці Луцькій, 158.



Батьки талановитого хлопчика усіляко допомагають та підтримують його прагнення, сприяють подальшому розвитку. В родині Чорних він наймолодший син і змалечку, як і старший брат, котрий у 18 років відкрив свій магазин, і старша сестра, котра досягла значних успіхів у спорті, прагнув набувати нових знань, котрі допоможуть реалізувати себе в майбутньому.



«Стараюсь не обрубувати дітям їхніх починань та прагнень, тож допомагаю їм чим можу. Думаю, що у всіх дітей є якісь бажання, на які батьки часто реагують, мовляв, що ти собі таке вигадуєш, бо ж це нереально!? У мене ж такого нема, бо завжди кажу дітям, що якщо хочеш чогось досягнути, то працюй над здійсненням мрії і тоді у тебе обов’язково все вийде», – ділиться секретами виховання Лілія Чорна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У тому, що якщо дуже про щось мрієш, то воно обов’язково збудеться, переконаний шестикласник Зимнівської школи. У минулорічний День Святого Миколая він знайшов під подушкою несподіваний, але такий омріяний подарунок – надруковану та проілюстровану книгу власного авторства.А нещодавно, у день свого 12-річчя, отримав невеликий тираж збірки пригод про вигаданого ним хлопчика-супергероя, яку тепер хоче реалізувати, аби мати можливість придбати комп’ютер своєї мрії, повідомляє "Слово правди". Ідея написати книгу про пригоди «Лена-супермена» зародилась у Антона, коли він був першокласником. Хлопчик захоплювався мультфільмами про супергероїв і хотів написати власний пригодницький роман, тож створив на домашньому комп’ютері файл «Моя книга», де почав занотовувати перші епізоди книги.«Я придумав історію про хлопчика Лена, який втратив родину і якого усиновили інші батьки, проте їх він не хотів впускати до свого серця, бо думав, що тим самим зрадить попередню родину. Він був дуже самотній та нещасливий, бо вважав себе найбільшим боягузом, але у ніч перед своїм 12-річчям до нього завітав прибулець з іншої планети, який подарував йому ранець з різними інструментами, що можуть допомогти у боротьбі із монстрами – сітку, клей, крила, реактивний ранець та водяний пістолет. Відтоді і розпочались його захоплюючі пригоди», – розповідає Антон.Від задуму до реалізації минуло декілька років, адже після першого розділу хлопчик на деякий час полишив написання книги, оскільки захоплень та позашкільних занять у нього більш ніж достатньо, тож часу на книгу просто не вистачало. З п’ятирічного віку Антон вивчає англійську мову, а нещодавно почав займатись онлайн вивченням німецької. Окрім цього, займається у районній музичній школі, що у селі Зимне, опановуючи гру на фортепіано. Цей музичний інструмент придбав за свої накопичені кошти ще коли навчався у 5 класі, поставивши одного дня батьків перед фактом, що буде займатись музикою.«Якось був з батьками у Києві у торговому центрі «Глобус», що на майдані Незалежності, і почув там, як якась жінка дуже гарно грала на фортепіано. Відтоді вирішив, що хочу навчитись так само грати. Тому почав відкладати на цю мрію гроші. Коли назбирав достатню суму, старший брат допоміг знайти в інтернеті б/в піаніно, яке потім привіз тато, а за налаштування інструменту я сам заплатив», – розповідає хлопчик.До написання книги Антон повернувся рік тому. Переглянув те, що писав у молодшому віці, разом із мамою відредагував і виправив помилки та серйозно узявся за завершення історії про пригоди Лена-супермена. Каже, що працював над книгою у вільний час – на вихідних та у п’ятницю після школи, приділяючи цьому по декілька годин. Доки тривав процес, цікавився у мами, що ж потрібно для того, аби книга з’явилась на світ?«Минулого року, коли писав листа Святому Миколаю, то попросив його, аби він виконав мою дитячу мрію, хоча і сам достеменно не знав, що це має бути, бо мрій у мене багато, – зізнається хлопчик. – Це могла бути і поїздка до Арабських Еміратів, і катання на слонові тощо. Але яке ж було моє здивування, коли знайшов під подушкою книгу із своєю світлиною та ім’ям на обкладинці! Я не міг повірити своїм очам! Одразу перечитав книгу і переконався, що це дійсно написана мною історія».Нещодавно Антон відсвяткував своє 12-річчя, на яке отримав в якості подарунку невеликий тираж книги «Лен-супермен». Тепер юний письменник прагне продати якомога більше примірників книги, аби за виручені кошти здійснити іще одну заповітну мрію, котра в майбутньому може стати і його професією.Мама Антона Лілія Чорна розповідає, що звичайне захоплення її сина малюванням поступово привело до закінчення у січні цього року професійного курсу з веб-дизайну, також хлопчик поглиблено вивчає програмування разом із репетитором, бо хоче сам створювати складні комп’ютерні ігри. Наразі навчився створювати на комп’ютері невеличкі 3D-мультфільми. А для того, щоб працювати над серйознішими речами, потрібна і потужніша техніка, тож Антон поставив за мету назбирати за два роки на новий ноутбук. Для цього навіть склав фінансовий план, після того як пройшов навчання у школі фінансової грамотності від "ПриватБанку" як власник юніор-карти.«Уже відклав на це подаровані на день народження кошти, буду також відкладати гроші, отримані від реалізації книги і свій заробіток, який платить мені брат за те, що роздаю листівки із рекламою його магазину. Комп’ютер, який хочу придбати, коштує близько 35 тисяч гривень, але він дасть змогу створити комп’ютерну гру та мультфільм про пригоди Лена-супермена. А в майбутньому, сподіваюсь, вивчатиму комп’ютерну графіку у країні своєї мрії – у США», – ділиться своїми намірами Антон.Письменник-початківець любить не лише вигадувати історії, а і читати їх, особливо ті, що пов’язані з різними міфами та фантастикою. Улюблена серія книг Антона – про пригоди Гарі Поттера. І хоча у майбутньому хлопчик бачить себе розробником комп’ютерних ігор, не виключає, що напише продовження книги «Лен-супермен», адже зараз книжку активно читають його друзі, від яких отримує схвальні відгуки. Зокрема, днями Антон познайомив зі своєю книгою дітей, з якими вивчає англійську мову у центрі іноземних мов «EuroFuture» під час англомовної презентації. До речі, придбати книгу Антона Чорного можна у книгарні “DOM”, що на вулиці Луцькій, 158.Батьки талановитого хлопчика усіляко допомагають та підтримують його прагнення, сприяють подальшому розвитку. В родині Чорних він наймолодший син і змалечку, як і старший брат, котрий у 18 років відкрив свій магазин, і старша сестра, котра досягла значних успіхів у спорті, прагнув набувати нових знань, котрі допоможуть реалізувати себе в майбутньому.«Стараюсь не обрубувати дітям їхніх починань та прагнень, тож допомагаю їм чим можу. Думаю, що у всіх дітей є якісь бажання, на які батьки часто реагують, мовляв, що ти собі таке вигадуєш, бо ж це нереально!? У мене ж такого нема, бо завжди кажу дітям, що якщо хочеш чогось досягнути, то працюй над здійсненням мрії і тоді у тебе обов’язково все вийде», – ділиться секретами виховання Лілія Чорна.

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