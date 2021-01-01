Зі Стиру вилучили 8 браконьєрських риболовних сіток. ФОТО





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Під час перевірки на річці Стир вилучили 8 безгосподарських браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 300 метрів.



"Якщо ви знаєте про екологічні порушення на території Волинської області, повідомляйте за номером "гарячої лінії" (0332) 72-33-96", - звертається рибпатруль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 лютого спеціалісти Держекоінспекції у Волинській області спільно працівниками Волинського рибоохоронного патруля провели рейдову перевірку у Маневицькому районі.Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.Під час перевірки на річці Стир вилучили 8 безгосподарських браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 300 метрів."Якщо ви знаєте про екологічні порушення на території Волинської області, повідомляйте за номером "гарячої лінії" (0332) 72-33-96", - звертається рибпатруль.

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