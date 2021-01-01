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Зі Стиру вилучили 8 браконьєрських риболовних сіток. ФОТО

Зі Стиру вилучили 8 браконьєрських риболовних сіток. ФОТО
23 лютого спеціалісти Держекоінспекції у Волинській області спільно працівниками Волинського рибоохоронного патруля провели рейдову перевірку у Маневицькому районі.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Під час перевірки на річці Стир вилучили 8 безгосподарських браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 300 метрів.

"Якщо ви знаєте про екологічні порушення на території Волинської області, повідомляйте за номером "гарячої лінії" (0332) 72-33-96", - звертається рибпатруль.

Зі Стиру вилучили 8 браконьєрських риболовних сіток. ФОТО
Зі Стиру вилучили 8 браконьєрських риболовних сіток. ФОТО
Зі Стиру вилучили 8 браконьєрських риболовних сіток. ФОТО

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Теги: Стир, браконьєрські сітки, рейд
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