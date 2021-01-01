Зі Стиру вилучили 8 браконьєрських риболовних сіток. ФОТО
Сьогодні, 19:16
23 лютого спеціалісти Держекоінспекції у Волинській області спільно працівниками Волинського рибоохоронного патруля провели рейдову перевірку у Маневицькому районі.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Під час перевірки на річці Стир вилучили 8 безгосподарських браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 300 метрів.
"Якщо ви знаєте про екологічні порушення на території Волинської області, повідомляйте за номером "гарячої лінії" (0332) 72-33-96", - звертається рибпатруль.
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Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Під час перевірки на річці Стир вилучили 8 безгосподарських браконьєрських риболовних сіток загальною довжиною 300 метрів.
"Якщо ви знаєте про екологічні порушення на території Волинської області, повідомляйте за номером "гарячої лінії" (0332) 72-33-96", - звертається рибпатруль.
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