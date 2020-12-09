Обслуговуватиме 8 тисяч населення: у селищі на Волині запрацювала новозбудована амбулаторія. ФОТО
Сьогодні, 20:41
У селищі Головне Любомльського району розпочала роботу новозбудована амбулаторія загальної практики сімейної медицини.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Оглянути медзаклад та привітати трудовий колектив із початком роботи від імені голови ОДА у Головне 23 лютого 2021 року завітав заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко.
Споруджували об’єкт з нуля за кошти субвенції з державного бюджету, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Зокрема, на будівельні роботи спрямували майже 6,2 млн грн, з яких 200 тис. грн – з місцевого бюджету.
«Вітаю вас із початком роботи у сучасній та комфортній будівлі. Дякую усім, хто причетний до будівництва амбулаторії. Нехай гарно служить місцевій громаді, але, все-таки, бажаю усім міцного здоров’я, і щоби зверталися сюди місцеві жителі лише за профілактичною допомогою», - зазначив Олександр Троханенко
Нині тут все уже повністю облаштоване, очікують лише поставку телемедичного обладнання. Обслуговуватиме заклад, у якому працює 3 сімейних лікаря, понад 6 тис. населення. Функцінуватиме там пункт щеплень, фізіотерапевтичний та процедурний кабінети, кабінети сімейного лікаря. Має амбулаторія і власний автомобіль.
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.
Оглянути медзаклад та привітати трудовий колектив із початком роботи від імені голови ОДА у Головне 23 лютого 2021 року завітав заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко.
Споруджували об’єкт з нуля за кошти субвенції з державного бюджету, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Зокрема, на будівельні роботи спрямували майже 6,2 млн грн, з яких 200 тис. грн – з місцевого бюджету.
«Вітаю вас із початком роботи у сучасній та комфортній будівлі. Дякую усім, хто причетний до будівництва амбулаторії. Нехай гарно служить місцевій громаді, але, все-таки, бажаю усім міцного здоров’я, і щоби зверталися сюди місцеві жителі лише за профілактичною допомогою», - зазначив Олександр Троханенко
Нині тут все уже повністю облаштоване, очікують лише поставку телемедичного обладнання. Обслуговуватиме заклад, у якому працює 3 сімейних лікаря, понад 6 тис. населення. Функцінуватиме там пункт щеплень, фізіотерапевтичний та процедурний кабінети, кабінети сімейного лікаря. Має амбулаторія і власний автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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