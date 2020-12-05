Волинь – у «жовтій» зоні карантину: як працюють театри, перукарні та медзаклади. ВІДЕО

встановили "жовтий" рівень епідбезпеки. Таке рішення ухвалили в Міністерстві охорони здоров'я України. Підтримали поділ також місцеві комісії ТЕБ та НС.







"Правила "жовтої" карантинної зони вимагають носити захисні маски у громадських місцях і транспорті. Культурні, релігійні та спортивні заходи проводяться при наповненості залу на 50%", - каже заступниця директора обласного лабораторного центру Надія Костирко.





Адміністраторка салону краси у Луцьку Лідія Зайчук розповідає, що нове зонування на роботу їхнього закладу не вплинуло. У їхній перукарні обслуговують клієнтів лише за попереднім записом. Між клієнтами - година перерви, щоб персонал встиг обробити робочі поверхні та інструменти.



Директор волинського облмуздрамтеатру Анатолій Глива розповів: нині вистави у театрі йдуть при наповненості залу на 50%.



У Волинський обласній клінічній лікарні через карантин відтерміновують планові операції, якщо це не загрожує життю пацієнта, сказав директор медзакладу Олександр Дудар.



Станом на сьогодні у лікарнях області перебуває більше як пів тисячі волинян, які лікуються від коронавірусу, - розповів керівник обласного управління охорони здоров’я Роман Рудоквас.



"За три дні з 22 лютого відсоток зайнятості ліжок у лікарнях області зріс з 30,9 до 34. Велика ймовірність того, що ми можемо увійти у червону зону, якщо не будемо дотримуватись правил", - каже головний медик Волині.



Поліція продовжує стежити за дотриманням карантинних обмежень, - каже інспекторка головного управління Нацполіції Волині Марина Балдич. Скільки протоколів і адмінматеріалів склали на порушників цього року - не називає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 24 лютого на ВолиніТаке рішення ухвалили в Міністерстві охорони здоров'я України. Підтримали поділ також місцеві комісії ТЕБ та НС. "Суспільне Волині" розбиралося, за якими показниками область опинилася у "жовтій" зоні, які обмеження діятимуть та чи дотримуються їх у закладах обслуговування та культури."Правила "жовтої" карантинної зони вимагають носити захисні маски у громадських місцях і транспорті. Культурні, релігійні та спортивні заходи проводяться при наповненості залу на 50%", - каже заступниця директора обласного лабораторного центруАдміністраторка салону краси у Луцькурозповідає, що нове зонування на роботу їхнього закладу не вплинуло. У їхній перукарні обслуговують клієнтів лише за попереднім записом. Між клієнтами - година перерви, щоб персонал встиг обробити робочі поверхні та інструменти.Директор волинського облмуздрамтеатрурозповів: нині вистави у театрі йдуть при наповненості залу на 50%.У Волинський обласній клінічній лікарні через карантин відтерміновують планові операції, якщо це не загрожує життю пацієнта, сказав директор медзакладуСтаном на сьогодні у лікарнях області перебуває більше як пів тисячі волинян, які лікуються від коронавірусу, - розповів керівник обласного управління охорони здоров’я"За три дні з 22 лютого відсоток зайнятості ліжок у лікарнях області зріс з 30,9 до 34. Велика ймовірність того, що ми можемо увійти у червону зону, якщо не будемо дотримуватись правил", - каже головний медик Волині.Поліція продовжує стежити за дотриманням карантинних обмежень, - каже інспекторка головного управління Нацполіції Волині. Скільки протоколів і адмінматеріалів склали на порушників цього року - не називає.

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