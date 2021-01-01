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Як добудовують «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТОЗВІТ*

Як добудовують «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТОЗВІТ*
Завершується будівництво ЖК “Парковий квартал” у Ковелі. Останній, третій будинок, уже збудований, залишилися внутрішні роботи та закінчити облаштування покрівлі.

У черговому фотозвіті Будівельна компанія “Інвестор” ділиться інформацією про стан робіт. Зокрема:

- 1 і 2 секції: збудовані; доставляють вітражі та вікна на 1 поверсі.
- 3 і 4 секції: домуровують і перекривають 5 поверх; мурують стіни шахти ліфта; довстановлюють вікна.



Зверніть увагу, у ЖК “Парковий квартал” залишилося для продажу лише 5 квартир. Наразі ціна квадратного метра - від 12 500 грн, проте із 1 березня вартість квадрата підніметься на 1000 грн. Також до кінця місяця можна скористатися розстрочкою з мінімальним першим внеском - 10% (надалі - буде від 30%).
Як добудовують «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТОЗВІТ*


Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Парковий квартал, Інвестор, фотозвіт
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