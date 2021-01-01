Як добудовують «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 08:00
Завершується будівництво ЖК “Парковий квартал” у Ковелі. Останній, третій будинок, уже збудований, залишилися внутрішні роботи та закінчити облаштування покрівлі.
У черговому фотозвіті Будівельна компанія “Інвестор” ділиться інформацією про стан робіт. Зокрема:
- 1 і 2 секції: збудовані; доставляють вітражі та вікна на 1 поверсі.
- 3 і 4 секції: домуровують і перекривають 5 поверх; мурують стіни шахти ліфта; довстановлюють вікна.
Зверніть увагу, у ЖК “Парковий квартал” залишилося для продажу лише 5 квартир. Наразі ціна квадратного метра - від 12 500 грн, проте із 1 березня вартість квадрата підніметься на 1000 грн. Також до кінця місяця можна скористатися розстрочкою з мінімальним першим внеском - 10% (надалі - буде від 30%).
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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У черговому фотозвіті Будівельна компанія “Інвестор” ділиться інформацією про стан робіт. Зокрема:
- 1 і 2 секції: збудовані; доставляють вітражі та вікна на 1 поверсі.
- 3 і 4 секції: домуровують і перекривають 5 поверх; мурують стіни шахти ліфта; довстановлюють вікна.
Зверніть увагу, у ЖК “Парковий квартал” залишилося для продажу лише 5 квартир. Наразі ціна квадратного метра - від 12 500 грн, проте із 1 березня вартість квадрата підніметься на 1000 грн. Також до кінця місяця можна скористатися розстрочкою з мінімальним першим внеском - 10% (надалі - буде від 30%).
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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