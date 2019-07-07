Луцькі школярі у лісі підгодовували диких тварин та смакували куліш. ВІДЕО





Напередодні дітям дали завдання підготувати розповіді про лісових звірів і взяти з собою гостинці для тварин, каже керівниця туристично-краєзнавчого гуртка Руслана Мельник. Про це повідомляє



Школярі принесли із собою хліб та грінки, овочі та горіхи, а також сіль для оленів.



Усього на території господарства є 20 годівниць, які наповнюють сухою травою, овочами та сіллю, розповідає старший єгер Звірівського лісомисливського господарства Мирослав Захарусь. Нині, зі слів єгеря, тут живуть і потребують підгодівлі 19 зубрів, більше 300 оленів, ще більше кабанів та інших тварин.



Після прогулянки до годівниць, діти поділились знаннями про лісових мешканців. Керівниця туристично-краєзнавчого гуртка Руслана Мельник говорить: сюди із дітьми приїжджає вже 10 рік поспіль.







Для підгодівлі звірів лісники використовують зернові культури та зерновідходи, кукурудзу, силос тощо. Мирослав Захарусь зазначає: у лісі ставлять фотопастки для знімкування кабанів, зубрів та оленів.



Після екскурсії лісом і пізнавальної акції дітей запросили на гарячий куліш, який для малечі лісники зварили на багатті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 школярів з луцької школи № 23 долучилися до акції "Гостинці для звірів" у Звірівському лісомисливському господарстві.Напередодні дітям дали завдання підготувати розповіді про лісових звірів і взяти з собою гостинці для тварин, каже керівниця туристично-краєзнавчого гуртка. Про це повідомляє Суспільне Школярі принесли із собою хліб та грінки, овочі та горіхи, а також сіль для оленів.Усього на території господарства є 20 годівниць, які наповнюють сухою травою, овочами та сіллю, розповідає старший єгер Звірівського лісомисливського господарства Мирослав Захарусь. Нині, зі слів єгеря, тут живуть і потребують підгодівлі 19 зубрів, більше 300 оленів, ще більше кабанів та інших тварин.Після прогулянки до годівниць, діти поділились знаннями про лісових мешканців. Керівниця туристично-краєзнавчого гуртка Руслана Мельник говорить: сюди із дітьми приїжджає вже 10 рік поспіль.Для підгодівлі звірів лісники використовують зернові культури та зерновідходи, кукурудзу, силос тощо. Мирослав Захарусь зазначає: у лісі ставлять фотопастки для знімкування кабанів, зубрів та оленів.Після екскурсії лісом і пізнавальної акції дітей запросили на гарячий куліш, який для малечі лісники зварили на багатті.

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