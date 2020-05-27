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На волинських дорогах встановлять ще 4 комплекси автоматичного зважування у русі

На волинських дорогах встановлять ще 4 комплекси автоматичного зважування у русі
Про влаштування сучасного комплексу автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion («Зважування у русі») під час Всеукраїнського Форуму «Україна 30. Інфраструктура» розповів Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Про це повідомляють на сайті Волинської ОДА.

За його словами, у 2021 році на українських дорогах буде 100 комплексів автоматичного зважування у русі.

Вже з січня в пілотному режимі запрацював Центр обробки даних Державної служби з безпеки на транспорті.

За інформацією Служби автомобільних доріг у Волинській області, на автошляхах державного значення області вже встановили 2 системи зважування в русі WiM та планують встановити ще 4 такі майданчики.

Зокрема, комплекс автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion («Зважування у русі») вже змонтували на автодорозі М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) неподалік села Копачівка. На початку лютого провели тестовий запуск встановленої системи.

Сучасний комплекс автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion встановлений також на автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква неподалік села Заріччя. Незабаром проведуть її тестовий запуск.

Система зважування в русі WiM – це розумна система збирання інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами: дату та час проїзду, температуру навколишнього повітря та дорожнього покриття, смугу та напрямок руху, швидкість руху та державний номерний знак, габаритні розміри, відстань між осями, загальну масу та її розподіл по осях. Такі системи допоможуть вберегти шляхи від передчасного руйнування перевантаженими автомобілями.

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Теги: зважування в русі, комплекс, дорога, вантажівка
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