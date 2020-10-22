Люди використовують унітаз замість смітника, – волинські комунальники
24 лютий, 23:30
Щодня працівники Володимир-Волинського водопровідно-каналізаційного господарства ліквідовують близько 5-7 каналізаційних заторів, прочищаючи десятки метрів трубопроводів.
Причиною цьому здебільшого, є порушення споживачами правил користування каналізацією. Інформують на фейсбук-сторінці господарства.
Комунальники наголошують, що мешканці міста часто використовують унітаз в якості смітника.
"Треба пам’ятати, що міська каналізаційна система не розрахована на утилізацію побутового сміття, і викидати в неї тверді відходи КАТЕГОРИЧНО забороняється", - йдеться в дописі.
Останнім показовим прикладом таких випадків є засмічення каналізаційної мережі від будинку по вулиці Поліської Січі 21, де під час виклику аварійної служби водоканалу з каналізаційного колодязя даного будинку вилучили залишки різноманітних побутових відходів, у тому числі засоби контрацепції, які призвели до припинення роботи каналізації.
Бригада кваліфікованих працівників УВКГ добросовісно, швидко та якісно виконала роботу з ліквідації засмічення та відновлення прохідності каналізаційної мережі.
"Володимир-Волинський Водоканал закликає мешканців не скидати сміття до каналізації, адже це ставить під загрозу роботу системи водовідведення міста та чистоту навколишнього середовища", - аголошують працівники водоканалу.
Що не можна викидати у каналізацію:
- Залишки їжі: кістки, зіпсовані овочі та фрукти, огризки, кістки плодів, шкірки від фруктів;
- Засоби особистої гігієни, підгузки;
- Засоби контрацепції;
- Чайну та кавову заварку;
- Ганчірки, губки для миття посуду;
- Поліетиленові пакети, залишки від упаковки продуктів;
- Жувальні гумки, зубні нитки, пластир тощо;
- Використаний наповнювач від котячого туалету;,
- Предмети з пластику, скла, металу;
- Побутове сміття;
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Причиною цьому здебільшого, є порушення споживачами правил користування каналізацією. Інформують на фейсбук-сторінці господарства.
Комунальники наголошують, що мешканці міста часто використовують унітаз в якості смітника.
"Треба пам’ятати, що міська каналізаційна система не розрахована на утилізацію побутового сміття, і викидати в неї тверді відходи КАТЕГОРИЧНО забороняється", - йдеться в дописі.
Останнім показовим прикладом таких випадків є засмічення каналізаційної мережі від будинку по вулиці Поліської Січі 21, де під час виклику аварійної служби водоканалу з каналізаційного колодязя даного будинку вилучили залишки різноманітних побутових відходів, у тому числі засоби контрацепції, які призвели до припинення роботи каналізації.
Бригада кваліфікованих працівників УВКГ добросовісно, швидко та якісно виконала роботу з ліквідації засмічення та відновлення прохідності каналізаційної мережі.
"Володимир-Волинський Водоканал закликає мешканців не скидати сміття до каналізації, адже це ставить під загрозу роботу системи водовідведення міста та чистоту навколишнього середовища", - аголошують працівники водоканалу.
Що не можна викидати у каналізацію:
- Залишки їжі: кістки, зіпсовані овочі та фрукти, огризки, кістки плодів, шкірки від фруктів;
- Засоби особистої гігієни, підгузки;
- Засоби контрацепції;
- Чайну та кавову заварку;
- Ганчірки, губки для миття посуду;
- Поліетиленові пакети, залишки від упаковки продуктів;
- Жувальні гумки, зубні нитки, пластир тощо;
- Використаний наповнювач від котячого туалету;,
- Предмети з пластику, скла, металу;
- Побутове сміття;
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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