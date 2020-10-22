Люди використовують унітаз замість смітника, – волинські комунальники





Причиною цьому здебільшого, є порушення споживачами правил користування каналізацією. Інформують на



Комунальники наголошують, що мешканці міста часто використовують унітаз в якості смітника.



"Треба пам’ятати, що міська каналізаційна система не розрахована на утилізацію побутового сміття, і викидати в неї тверді відходи КАТЕГОРИЧНО забороняється", - йдеться в дописі.



Останнім показовим прикладом таких випадків є засмічення каналізаційної мережі від будинку по вулиці Поліської Січі 21, де під час виклику аварійної служби водоканалу з каналізаційного колодязя даного будинку вилучили залишки різноманітних побутових відходів, у тому числі засоби контрацепції, які призвели до припинення роботи каналізації.



Бригада кваліфікованих працівників УВКГ добросовісно, швидко та якісно виконала роботу з ліквідації засмічення та відновлення прохідності каналізаційної мережі.



"Володимир-Волинський Водоканал закликає мешканців не скидати сміття до каналізації, адже це ставить під загрозу роботу системи водовідведення міста та чистоту навколишнього середовища", - аголошують працівники водоканалу.







Що не можна викидати у каналізацію:

- Залишки їжі: кістки, зіпсовані овочі та фрукти, огризки, кістки плодів, шкірки від фруктів;

- Засоби особистої гігієни, підгузки;

- Засоби контрацепції;

- Чайну та кавову заварку;

- Ганчірки, губки для миття посуду;

- Поліетиленові пакети, залишки від упаковки продуктів;

- Жувальні гумки, зубні нитки, пластир тощо;

- Використаний наповнювач від котячого туалету;,

- Предмети з пластику, скла, металу;

- Побутове сміття;



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щодня працівники Володимир-Волинського водопровідно-каналізаційного господарства ліквідовують близько 5-7 каналізаційних заторів, прочищаючи десятки метрів трубопроводів.Причиною цьому здебільшого, є порушення споживачами правил користування каналізацією. Інформують на фейсбук-сторінці господарства.Комунальники наголошують, що мешканці міста часто використовують унітаз в якості смітника."Треба пам’ятати, що міська каналізаційна система не розрахована на утилізацію побутового сміття, і викидати в неї тверді відходи КАТЕГОРИЧНО забороняється", - йдеться в дописі.Останнім показовим прикладом таких випадків є засмічення каналізаційної мережі від будинку по вулиці Поліської Січі 21, де під час виклику аварійної служби водоканалу з каналізаційного колодязя даного будинку вилучили залишки різноманітних побутових відходів, у тому числі засоби контрацепції, які призвели до припинення роботи каналізації.Бригада кваліфікованих працівників УВКГ добросовісно, швидко та якісно виконала роботу з ліквідації засмічення та відновлення прохідності каналізаційної мережі."Володимир-Волинський Водоканал закликає мешканців не скидати сміття до каналізації, адже це ставить під загрозу роботу системи водовідведення міста та чистоту навколишнього середовища", - аголошують працівники водоканалу.Що не можна викидати у каналізацію:- Залишки їжі: кістки, зіпсовані овочі та фрукти, огризки, кістки плодів, шкірки від фруктів;- Засоби особистої гігієни, підгузки;- Засоби контрацепції;- Чайну та кавову заварку;- Ганчірки, губки для миття посуду;- Поліетиленові пакети, залишки від упаковки продуктів;- Жувальні гумки, зубні нитки, пластир тощо;- Використаний наповнювач від котячого туалету;,- Предмети з пластику, скла, металу;- Побутове сміття;

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