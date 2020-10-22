вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Люди використовують унітаз замість смітника, – волинські комунальники

Люди використовують унітаз замість смітника, – волинські комунальники
Щодня працівники Володимир-Волинського водопровідно-каналізаційного господарства ліквідовують близько 5-7 каналізаційних заторів, прочищаючи десятки метрів трубопроводів.

Причиною цьому здебільшого, є порушення споживачами правил користування каналізацією. Інформують на фейсбук-сторінці господарства.

Комунальники наголошують, що мешканці міста часто використовують унітаз в якості смітника.

"Треба пам’ятати, що міська каналізаційна система не розрахована на утилізацію побутового сміття, і викидати в неї тверді відходи КАТЕГОРИЧНО забороняється", - йдеться в дописі.

Останнім показовим прикладом таких випадків є засмічення каналізаційної мережі від будинку по вулиці Поліської Січі 21, де під час виклику аварійної служби водоканалу з каналізаційного колодязя даного будинку вилучили залишки різноманітних побутових відходів, у тому числі засоби контрацепції, які призвели до припинення роботи каналізації.

Бригада кваліфікованих працівників УВКГ добросовісно, швидко та якісно виконала роботу з ліквідації засмічення та відновлення прохідності каналізаційної мережі.

"Володимир-Волинський Водоканал закликає мешканців не скидати сміття до каналізації, адже це ставить під загрозу роботу системи водовідведення міста та чистоту навколишнього середовища", - аголошують працівники водоканалу.



Що не можна викидати у каналізацію:
- Залишки їжі: кістки, зіпсовані овочі та фрукти, огризки, кістки плодів, шкірки від фруктів;
- Засоби особистої гігієни, підгузки;
- Засоби контрацепції;
- Чайну та кавову заварку;
- Ганчірки, губки для миття посуду;
- Поліетиленові пакети, залишки від упаковки продуктів;
- Жувальні гумки, зубні нитки, пластир тощо;
- Використаний наповнювач від котячого туалету;,
- Предмети з пластику, скла, металу;
- Побутове сміття;

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинський, каналізація, сміття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донбасі бойовик напав на українського військового
Сьогодні, 00:34
25 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Люди використовують унітаз замість смітника, – волинські комунальники
24 лютий, 23:30
Розповіли, як почуваються перші вакциновані від коронавірусу лікарі
24 лютий, 22:46
Головні новини 24 лютого у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО
24 лютий, 22:19
Схожі новини
У місті на Волині жителі будинку бояться сусіда, який підпалював свою оселю вже 10 разів. ВІДЕО У місті на Волині жителі будинку бояться сусіда, який підпалював свою оселю вже 10 разів. ВІДЕО
30 січень, 16:59
У Володимирі жителі б'ють на сполох через підприємство, яке займається переробкою сміття У Володимирі жителі б'ють на сполох через підприємство, яке займається переробкою сміття
22 жовтень, 2020, 22:20
У місті на Волині випробували подрібнювач сміття. ФОТО У місті на Волині випробували подрібнювач сміття. ФОТО
06 липень, 2019, 21:24
На Волині продовжують будівництво полігону твердих побутових відходів На Волині продовжують будівництво полігону твердих побутових відходів
17 січень, 2019, 13:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донбасі бойовик напав на українського військового
Сьогодні, 00:34
 0
25 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Люди використовують унітаз замість смітника, – волинські комунальники
24 лютий, 23:30
 0
Розповіли, як почуваються перші вакциновані від коронавірусу лікарі
24 лютий, 22:46
 0
Головні новини 24 лютого у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО
24 лютий, 22:19
 0
Медіа
відео
1/8