Головні новини 24 лютого у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО





Першим українцем, який отримав щеплення від COVID-19,



Народила в дорозі. Пологи застали 30-річну волинянку за кермом. Жінка якраз самотужки діставалася до пологового. Небайдужі перехожі одразу викликали поліцію. Однак, коли ті прибули, мама уже тримала немовля на руках. Це – четверта дитина у сім’ї. За лічені хвилини патрульні доставили породіллю з новонародженим сином до лікарні. Обоє почуваються добре, – запевнили медики.



Волинь в очікуванні повені. Стрімке потепління аж до плюс 12 синоптики прогнозують вже наприкінці тижня. Водогосподарники відзвітували про сотню очищених дренажних каналів, відремонтовані гідротехнічні споруди та захисні дамби. Обіцяють, що на чатах постійно перебуватимуть 16 аварійних бригад, 150 людей та півсотні одиниць техніки. У разі гострої потреби волинські рятувальники пообіцяли задіяти пересувні пожежні насосні станції і 40 одиниць техніки підвищеної прохідності, у тому числі й машину-амфібію. Кореспонденти розпитали, де "попливе" найперше.



8 газопостачальних компаній запропонували побутовим споживачам газ навіть дешевший за граничну межу, встановлену урядом. Про це повідомляє консультаційний центр для населення ГазПравда. 24 лютого учасники газового ринку оприлюднили свої ціни на березень. Мінімальна вартість кубічного метра блакитного палива становить 6 гривень 70 копійок. Державний “Нафтогаз” пропонує 6,86. А от Волиньгаззбут не опустився нижче максимально допустимих шести гривень дев’яносто дев’яти копійок.



Леся Українка в онлайні. У мережі опублікували практично всі твори письменниці. Друковану версію чотирнадцятитомника ще тільки планують презентувати. У Волинському національному університеті, який працював над унікальним зібранням, розповідають, що це найповніший доробок Лариси Косач. Багато текстів вперше побачать світ. У багатьох творах відновили структуру, адже радянська цензура чимало вилучала. Долучитися до першоджерел і прочитати всю Лесю можна на сайті Українського інституту книги. Для зручності в онлайн-томах передбачена навігація.



Знову без реваншу повернулися луцькі басетболісти з виїзного туру. Попри виснаженість, спортсмени покладають надії на перемогу у домашній грі. Цими вихідними поєдинок із гравцями “Говерли-Івано-Франківськ”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До вашої уваги – підсумковий випуск новин 12 каналу за 24 лютого. став черкаський лікар-реаніматолог . Протиковідна вакцинація в Україні, хоч і з тижневим запізненням, але стартувала. Сьогодні вакцину отримали 11 областей. На свої 14 тисяч доз наша область очікує 25 лютого. У супроводі поліції їх доправлять на медичні склади і відразу ж розділять між мобільними бригадами для проведення вакцинації.. Пологи застали 30-річну волинянку за кермом. Жінка якраз самотужки діставалася до пологового. Небайдужі перехожі одразу викликали поліцію. Однак, коли ті прибули, мама уже тримала немовля на руках. Це – четверта дитина у сім’ї. За лічені хвилини патрульні доставили породіллю з новонародженим сином до лікарні. Обоє почуваються добре, – запевнили медики.Стрімке потепління аж до плюс 12 синоптики прогнозують вже наприкінці тижня. Водогосподарники відзвітували про сотню очищених дренажних каналів, відремонтовані гідротехнічні споруди та захисні дамби. Обіцяють, що на чатах постійно перебуватимуть 16 аварійних бригад, 150 людей та півсотні одиниць техніки. У разі гострої потреби волинські рятувальники пообіцяли задіяти пересувні пожежні насосні станції і 40 одиниць техніки підвищеної прохідності, у тому числі й машину-амфібію. Кореспонденти розпитали, де "попливе" найперше.Про це повідомляє консультаційний центр для населення ГазПравда. 24 лютого учасники газового ринку оприлюднили свої ціни на березень. Мінімальна вартість кубічного метра блакитного палива становить 6 гривень 70 копійок. Державний “Нафтогаз” пропонує 6,86. А от Волиньгаззбут не опустився нижче максимально допустимих шести гривень дев’яносто дев’яти копійок.У мережі опублікували практично всі твори письменниці. Друковану версію чотирнадцятитомника ще тільки планують презентувати. У Волинському національному університеті, який працював над унікальним зібранням, розповідають, що це найповніший доробок Лариси Косач. Багато текстів вперше побачать світ. У багатьох творах відновили структуру, адже радянська цензура чимало вилучала. Долучитися до першоджерел і прочитати всю Лесю можна на сайті Українського інституту книги. Для зручності в онлайн-томах передбачена навігація.Попри виснаженість, спортсмени покладають надії на перемогу у домашній грі. Цими вихідними поєдинок із гравцями “Говерли-Івано-Франківськ”.

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