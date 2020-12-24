Розповіли, як почуваються перші вакциновані від коронавірусу лікарі

Віктор Ляшко зателефонував лікарям, яких вакцинували першими в Україні.



Про це передає



«Поспілкувався телефоном із медичними працівниками, які вакцинувалися першими... Поцікавився станом після щеплення – усі почуваються добре і продовжують далі виконувати свою роботу», - написав посадовець.



За його словами, до своєї місії бути першими медики поставились як до професійного обов’язку, адже як ніхто розуміють ситуацію і щодня бачать ризики, пов’язані з коронавірусною хворобою.



Заступник міністра уточнив, що спілкувався з реаніматологом із Черкас Євгеном Горенком, лікаркою мобільної бригади з Вінниці Людмилою Бойко та лікарем із Чернігова Ігорем Кузіним.



Ляшко додав, що наразі розпочали вакцинацію у Київській, Чернігівській, Черкаській та Вінницькій областях.



Нагадаємо, 24 лютого в Україні зробили





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікарзателефонував лікарям, яких вакцинували першими в Україні.Про це передає Укрінформ «Поспілкувався телефоном із медичними працівниками, які вакцинувалися першими... Поцікавився станом після щеплення – усі почуваються добре і продовжують далі виконувати свою роботу», - написав посадовець.За його словами, до своєї місії бути першими медики поставились як до професійного обов’язку, адже як ніхто розуміють ситуацію і щодня бачать ризики, пов’язані з коронавірусною хворобою.Заступник міністра уточнив, що спілкувався з реаніматологом із Черкас, лікаркою мобільної бригади з Вінниціта лікарем із ЧерніговаЛяшко додав, що наразі розпочали вакцинацію у Київській, Чернігівській, Черкаській та Вінницькій областях.Нагадаємо, 24 лютого в Україні зробили перше щеплення від коронавірусу . Дозу вакцини першим отримав лікар-реаніматолог Євген Горенко, який працює у Черкаській обласній лікарні.

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