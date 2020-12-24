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Розповіли, як почуваються перші вакциновані від коронавірусу лікарі

Розповіли, як почуваються перші вакциновані від коронавірусу лікарі
Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко зателефонував лікарям, яких вакцинували першими в Україні.

Про це передає Укрінформ.

«Поспілкувався телефоном із медичними працівниками, які вакцинувалися першими... Поцікавився станом після щеплення – усі почуваються добре і продовжують далі виконувати свою роботу», - написав посадовець.

За його словами, до своєї місії бути першими медики поставились як до професійного обов’язку, адже як ніхто розуміють ситуацію і щодня бачать ризики, пов’язані з коронавірусною хворобою.

Заступник міністра уточнив, що спілкувався з реаніматологом із Черкас Євгеном Горенком, лікаркою мобільної бригади з Вінниці Людмилою Бойко та лікарем із Чернігова Ігорем Кузіним.

Ляшко додав, що наразі розпочали вакцинацію у Київській, Чернігівській, Черкаській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні зробили перше щеплення від коронавірусу. Дозу вакцини першим отримав лікар-реаніматолог Євген Горенко, який працює у Черкаській обласній лікарні.


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Теги: вакцинація, коронавірус, Ляшко
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