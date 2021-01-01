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25 лютого на Волині: гортаючи календар

25 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у майстра спорту міжнародного класу з легкої атлетики, олімпійки Надії Боровської (на фото), народного депутата України В’ячеслава Рубльова та заслуженого артиста України Михайла Лазуки.

Іменинники 25 лютого – Олексій, Антон, Євген, Марія, Мелентій.

Також в Україні відзначають День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

Інженерно-авіаційна служба – складова частина організаційно-штатної структури органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів та установ, яка належить до наземного складу авіації і призначена для розробки, організації та проведення інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій та бойової підготовки авіації Збройних Сил України.

Вітаємо усіх зі святом, бажаємо здоров’я, злагоди, довголіття.

25 лютого 1871 року у Новограді-Волинському народилася українська письменниця, перекладач, культурний діяч Леся Українка (Лариса Косач).

Тривалий час жила на Волині, часто сюди приїжджала, багато писала про Волинь у своїх творах.

Цьогоріч українці святкують 145-ту річницю від дня народження відомої поетеси.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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