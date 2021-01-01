Церкви України не проти вакцинації вірян, якщо є бажання





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"Добровільність, доступність, безпечність", - такою є позиція Української греко-католицької церкви щодо вакцинації.



"Релігійні діячі не повинні бути промоутерами вакцинації, бо це є в компетенції медичних працівників, які повинні всебічно інформувати співгромадян про переваги і ризики вакцинації. Головне, щоб вакцинація була добровільною, ефективною та доступною", – підкреслив глава УГКЦ Святослав.



Він наголосив, що основним є те, щоб держава забезпечила громадянам вільний вибір, вакцинуватися чи ні, а також – якою саме вакциною.



За словами глави УГКЦ, вибір вакцини важливий не лише з точки зору її ефективності та безпечності, а також технології її створення, адже деякі вакцини створюються у спосіб, який порушує значні етичні питання.



Як ідеться в повідомленні, питання ставлення Римо-католицької церкви в Україні до вакцинації є дещо дискусійним, оскільки "у процес виготовлення деяких вакцин було включено так звану клітинну лінію з тіл абортованих дітей. І це стало головним каменем спотикання, через який в РКЦ не можуть назвати вакцину етично бездоганною".



Єпископ РКЦ в Україні Віталій Кривицький заявив: "Ватикан дозволив вірянам обирати: робити щеплення чи ні. І це є дуже важливе підкреслення – вакцинація не є моральним обов’язком, тому повинна бути добровільною". Нещодавно Ватикан оприлюднив документ, у якому наголошено, що вакцина не є етично бездоганною, але є морально прийнятною, а Папа Римський Франциск прийняв вакцину від COVID-19", - сказано в повідомленні.



Як заявляють мусульмани, вакцинація, якщо немає якоїсь небезпеки для здоров’я людей, є дозволеною і подекуди навіть бажаною.



Муфтій Духовного управління мусульман України Умма Саїд Ісмагілов наголосив, що мусульманський світ схвалює вакцинацію від коронавірусу такою вакциною, що є найбільш безпечною та корисною для людини, але яка з вакцин буде такою, наразі невідомо.



"За єврейським законом, треба почути думку двох лікарів", - зауважив голова Єврейської общини Києва Йонатан Маркович. "Треба отримати духовне благословення, підтримку від Всевишнього, але й треба самому робити якусь дію. І, звісно, треба брати ліки", - сказав він. За словами Марковича, "у єврейській традиції найважливіше – це життя. Треба якнайбільше старатись, щоб оберігати життя людини. Якщо є можливості запобігти хворобі, ми стараємось до них вдаватись. Я думаю, що робитиму собі щеплення, коли воно стане в нас доступним".



Водночас церква Московського патріархату, наголошують у Релігійно-інформаційній службі України, спровокувала в соцмережах кампанію проти "примусової вакцинації", яку начебто готує українська влада. МП влаштував опитування своїх вірян, яких начебто будуть силою вакцинувати, бо законопроєкт про громадське здоров'я передбачав положення про "примусову вакцинацію". Тепер центр інформації МП, посилаючись на думку своїх вірян і цитуючи їх, наполягає, що люди не бажають вакцинуватись.



Натомість Православна церква України заявила, що не примушуватиме нікого до вакцинації, адже процедура мусить бути добровільною та усвідомленою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Церкви та релігійні організації України вважають, що вакцинація від коронавірусу має бути добровільною.Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України "Добровільність, доступність, безпечність", - такою є позиція Української греко-католицької церкви щодо вакцинації."Релігійні діячі не повинні бути промоутерами вакцинації, бо це є в компетенції медичних працівників, які повинні всебічно інформувати співгромадян про переваги і ризики вакцинації. Головне, щоб вакцинація була добровільною, ефективною та доступною", – підкреслив глава УГКЦВін наголосив, що основним є те, щоб держава забезпечила громадянам вільний вибір, вакцинуватися чи ні, а також – якою саме вакциною.За словами глави УГКЦ, вибір вакцини важливий не лише з точки зору її ефективності та безпечності, а також технології її створення, адже деякі вакцини створюються у спосіб, який порушує значні етичні питання.Як ідеться в повідомленні, питання ставлення Римо-католицької церкви в Україні до вакцинації є дещо дискусійним, оскільки "у процес виготовлення деяких вакцин було включено так звану клітинну лінію з тіл абортованих дітей. І це стало головним каменем спотикання, через який в РКЦ не можуть назвати вакцину етично бездоганною".Єпископ РКЦ в Українізаявив: "Ватикан дозволив вірянам обирати: робити щеплення чи ні. І це є дуже важливе підкреслення – вакцинація не є моральним обов’язком, тому повинна бути добровільною". Нещодавно Ватикан оприлюднив документ, у якому наголошено, що вакцина не є етично бездоганною, але є морально прийнятною, а Папа Римський Франциск прийняв вакцину від COVID-19", - сказано в повідомленні.Як заявляють мусульмани, вакцинація, якщо немає якоїсь небезпеки для здоров’я людей, є дозволеною і подекуди навіть бажаною.Муфтій Духовного управління мусульман Українинаголосив, що мусульманський світ схвалює вакцинацію від коронавірусу такою вакциною, що є найбільш безпечною та корисною для людини, але яка з вакцин буде такою, наразі невідомо."За єврейським законом, треба почути думку двох лікарів", - зауважив голова Єврейської общини Києва. "Треба отримати духовне благословення, підтримку від Всевишнього, але й треба самому робити якусь дію. І, звісно, треба брати ліки", - сказав він. За словами Марковича, "у єврейській традиції найважливіше – це життя. Треба якнайбільше старатись, щоб оберігати життя людини. Якщо є можливості запобігти хворобі, ми стараємось до них вдаватись. Я думаю, що робитиму собі щеплення, коли воно стане в нас доступним".Водночас церква Московського патріархату, наголошують у Релігійно-інформаційній службі України, спровокувала в соцмережах кампанію проти "примусової вакцинації", яку начебто готує українська влада. МП влаштував опитування своїх вірян, яких начебто будуть силою вакцинувати, бо законопроєкт про громадське здоров'я передбачав положення про "примусову вакцинацію". Тепер центр інформації МП, посилаючись на думку своїх вірян і цитуючи їх, наполягає, що люди не бажають вакцинуватись.Натомість Православна церква України заявила, що не примушуватиме нікого до вакцинації, адже процедура мусить бути добровільною та усвідомленою.

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