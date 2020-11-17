Україна хоче запропонувати співробітництво компанії Boeing
Сьогодні, 05:26
Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що Україна має напрацювання щодо можливого співробітництва з компанією Boeing.
Про це повідомляє Укрінформ.
«Не відкидаю, що під час мого візиту до США ми з цими пропозиціями звертатимемося до компанії Boeing, зокрема щодо можливої локалізації виробництва літаків цієї компанії в нас, на ДП «Антонов», – уточнив віцепрем’єр-міністр.
За його словами, через коронакризу у Boeing, як і в багатьох компаній, суттєво зменшилася кількість замовлень, виробники шукають нові ринки та можливості.
«Ми перед собою ставимо амбітні цілі, щоб розвивати нашу бойову авіацію. Сподіваюсь, саме в цьому напрямі кооперація з Boeing для нас буде корисною», – сказав Уруський.
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Про це повідомляє Укрінформ.
«Не відкидаю, що під час мого візиту до США ми з цими пропозиціями звертатимемося до компанії Boeing, зокрема щодо можливої локалізації виробництва літаків цієї компанії в нас, на ДП «Антонов», – уточнив віцепрем’єр-міністр.
За його словами, через коронакризу у Boeing, як і в багатьох компаній, суттєво зменшилася кількість замовлень, виробники шукають нові ринки та можливості.
«Ми перед собою ставимо амбітні цілі, щоб розвивати нашу бойову авіацію. Сподіваюсь, саме в цьому напрямі кооперація з Boeing для нас буде корисною», – сказав Уруський.
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