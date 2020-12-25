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На Донбасі бойовик напав на українського військового

На Донбасі бойовик напав на українського військового
Біля села Чермалик на Донеччині російський найманець із ножем напав на українського бійця.

Повідомляють Факти.

Військовий знайшов противника, коли той переховувася в окопі. Після викриття ворог напав на українця з багнет-ножем і поранив його в щоку, однак дістав у відповідь кулю.

Бойовика схопили та відправили до шпиталю. З українським бійцем все добре.

Наразі у штабі ООС поки не прокоментували інформацію про інцидент.

Загалом за минулу добу на передовій було 22 обстріли.

Так, біля Зайцевого один український військовий загинув, ще один – поранений. Біля Пісків солдат зазнав легкого поранення.

Також противник із гранатометів обстріляв хутір Вільний на Луганщині. Загинув мирний житель.

Ще були обстріли біля Красногорівки, Пісків, Шумів, Авдіївки та Золотого.

Окрім цього, окупанти намагаються створити ілюзію, що саме українська сторона порушує режим тиші. Зокрема, проросійські медіа з 19-го лютого говорили про те, що Україна готується до активних дій.

Натомість Україна підготувала скарги до ОБСЄ з доказами порушень та злочинів РФ на території Донбасу.


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Теги: Донбас, ООС, бойовик. напад
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