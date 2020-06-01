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Для дитсадка на Волині закуплять пожежну сигналізацію

Для дитсадка на Волині закуплять пожежну сигналізацію
У заклад дошкільної освіти №8 «Вишиванка» у Володимирі-Волинському мають намір придбати сучасну пожежну сигналізацію.

Про це “Княжий Град” дізнався з сайту публічних закупівель.

Очікувана вартість закупівлі з ПДВ становить 327 тисяч 986 гривень.

Тендер оголосили 12 лютого, пропозиції приймають до 28-го лютого. Аукціон запланований на 1 березня.

Згідно з тендерною документацією, за понад 327 тисяч гривень планується встановлення та налагодження системи пожежної сигналізації, мовного оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей та системи передавання тривожних сповіщень для комунального закладу «Заклад дошкільної освіти №8 «Вишиванка» міста Володимира-Волинського.

Завершити роботи з встановлення пожежної сигналізації у дитсадку мають до 31 травня 2021 року.

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Теги: пожежна сигналізація, садочок, тендер
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