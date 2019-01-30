У волинській громаді будують стадіон. ФОТО





Про це громада інформує



Даний проєкт «Нове будівництво адмінбудівлі стадіону та трибун по вул. Незалежності в смт Люблинець» втілюється в життя за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та селищного бюджету.



Реалізація проєкту надасть імпульс популяризації в територіальній громаді фізичної культури та спорту, створить умови для неформального спілкування та об’єднання інтересів громади навколо спортивного життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже зовсім скоро мешканці Люблинецької громади зможуть з комфортом дивитися футбольні матчі на селищному стадіоні.Про це громада інформує на своєму сайті Даний проєкт «Нове будівництво адмінбудівлі стадіону та трибун по вул. Незалежності в смт Люблинець» втілюється в життя за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та селищного бюджету.Реалізація проєкту надасть імпульс популяризації в територіальній громаді фізичної культури та спорту, створить умови для неформального спілкування та об’єднання інтересів громади навколо спортивного життя.

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