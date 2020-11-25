«Купуй луцьке»: місцевих виробників об'єднають одним брендом





Про це 24 лютого під час пленарного засідання чергової 7-ї сесії Луцької міської ради розповів директор департаменту економічної політики Борис Смаль. Пишуть



Зі слів посадовця, проект із символічною назвою «Купуй луцьке» - на стадії активного впровадження. Його розробкою та введенням у дію займається один із підрозділів департаменту економіки Луцької міської ради.



Суть проекту в тому, що луцьких виробників об’єднають в одному бренді. Його пропонуватимуть у великих торгівельних мережах Луцька.



«Процедура передбачала аналіз та висновок антимонопольного комітету, ми його отримали. Немає жодних заперечень щодо порушень антимонопольного законодавства, тож ми цей проект будемо активно впроваджувати. Вже відбулися зібрання з представниками найбільших торговельних мереж, під час якого обговорювали меморандум про таку співпрацю і це буде реалізовано», - наголосив Борис Смаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій територіальній громаді впровадять проект, що дістав назву «Купуй луцьке». Його суть полягає в об’єднанні місцевих виробників одним брендом, який пропагуватимуть у торгівельних мережах та супермаркетах обласного центру.Про це 24 лютого під час пленарного засідання чергової 7-ї сесії Луцької міської ради розповів директор департаменту економічної політики. Пишуть Волинські новини Зі слів посадовця, проект із символічною назвою «Купуй луцьке» - на стадії активного впровадження. Його розробкою та введенням у дію займається один із підрозділів департаменту економіки Луцької міської ради.Суть проекту в тому, що луцьких виробників об’єднають в одному бренді. Його пропонуватимуть у великих торгівельних мережах Луцька.«Процедура передбачала аналіз та висновок антимонопольного комітету, ми його отримали. Немає жодних заперечень щодо порушень антимонопольного законодавства, тож ми цей проект будемо активно впроваджувати. Вже відбулися зібрання з представниками найбільших торговельних мереж, під час якого обговорювали меморандум про таку співпрацю і це буде реалізовано», - наголосив Борис Смаль.

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