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Одеські медики вперше у світі видалили пухлину ока методом електрозварювання тканин

Одеські медики вперше у світі видалили пухлину ока методом електрозварювання тканин
Одеські медики з Інституту очних хвороб та тканинної терапії імені Філатова провели унікальну операцію з видалення великої пухлини ока методом електрозварювання. Цей підхід зацікавив лікарів з країн ЄС та США.

Про це повідомили на сайті Інституту.

Лікарі провели унікальну операцію на оці 21-річної пацієнтки. У молодої дівчини був рідкісний синдром Стюрж-Вебера та велика пухлина ока ㅡ вона займала третину об'єму очного яблука.

Через розміри пухлини відомі методи лікування виявилися неефективними, однак просто видаляти око медики не хотіли. Кажуть, для молодої активної дівчини важливо було зберегти око як з косметичної, так і з психологічної точки зору.

Лікарі Інституту вирішили провести унікальну операцію та застосувати високочастотне електрозварювання біологічних тканин (ВЕБТ) за авторською методикою розробленою спільно з Інститутом ім. Є.О. Патона НАН України.

Операцію проводив хірург Микола Уманець. Йому вдалося зберегти око як орган, а у пацієнтки з' явився «предметний» зір. Уже в перші дні дівчина могла порахувати пальці.

У коментарі «Суспільному» Уманець зазначив, що операція пройшла доволі швидко, всього за годину. Однак хірург назвав її найскладнішою операцією у його практиці.

«Відповідальність просто була велика. Коли ти щось робиш вперше, ти не можеш відкрити підручник, ти не можеш подивитись статтю або побалакати з колегою, який це робив до тебе», ㅡ сказав Уманець.

Директорка Інституту Філатова, Наталія Пасєчнікова, розповіла, що методикою цієї унікальної операції зацікавилися лікарі зі Швеції, Німеччини та Сполучених Штатів Америки.

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Теги: хірург, операція, око, електрозварювання
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