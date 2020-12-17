За добу на Волині приборкали чотири пожежі





Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.



Зокрема, інформують, що о 16:35 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку в селі Підгородне Любомльського району. На місце виклику прибули співробітники 10-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля та працівники місцевої пожежної команди села Штунь. З’ясувалося, що вогонь охопив стелю на площі 5 м2 та поширився на стіну. О 16:56 рятувальники локалізували горіння, а о 16:59 – ліквідували. Завдяки оперативному реагуванню бійців служби 101 вдалося врятувати оселю від знищення вогнем.



Імовірно, пожежа трапилася через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.



Крім того, вогнеборці приборкали пожежу дерев’яної господарської будівлі в смт Іваничі, що, імовірно, трапилася через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. А в місті Рожищі рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної команди села Копачівка ліквідували пожежу в цегляній господарській будівлі, спричинену, за попередніми даними, коротким замиканням електромережі.



У місті Луцьку на вулиці Чорновола рятувальники 25-ої ДПРЧ

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