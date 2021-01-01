Курс валют у Луцьку на 25 лютого
Сьогодні, 09:08
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.85, а продаж – 27.94.
Євро при купівлі становить – 33.70, продажу – 33.90.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.54.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 33.70, продажу – 33.90.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.54.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Села були відрізані від світу: на Волині фірмі, яка погано розчищала дороги від снігу, пропонують не платити гроші
Сьогодні, 09:39
Курс валют у Луцьку на 25 лютого
Сьогодні, 09:08
За добу на Волині приборкали чотири пожежі
Сьогодні, 09:01
Різкий стрибок заражень: повідомили добову кількість інфікованих коронавірусом в Україні
Сьогодні, 08:42