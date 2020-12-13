У Луцьку планують провести капремонт вулиці Карбишева





Про це йдеться у відповідній закупівлі на платформі



Згідно з тендерною документацією, на Карбишева і частині автошляху М-19 відремонтують дорожній одяг та зроблять присипні узбіччя. Облаштують з'їзди і тротуари, зокрема покладуть і тактильну плитку біля пішохідних переходів.



Нанесуть на автошляхах нову дорожню розмітку, встановлять знаки, а також металеве бар'єрне огородження. Окрім того, запланували й ремонт мережі дощеприймальної каналізації.



Загалом на виконання робіт передбачають 13 751 000 гривень. Джерело фінансування закупівлі - державний та місцевий бюджети.

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