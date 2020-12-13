У Луцьку планують провести капремонт вулиці Карбишева
Сьогодні, 14:30
У Луцьку запланували капітально відремонтувати вулицю Карбишева та ділянку дороги від Карбишева до автомобільної дороги М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече.
Про це йдеться у відповідній закупівлі на платформі ProZorro.
Згідно з тендерною документацією, на Карбишева і частині автошляху М-19 відремонтують дорожній одяг та зроблять присипні узбіччя. Облаштують з'їзди і тротуари, зокрема покладуть і тактильну плитку біля пішохідних переходів.
Нанесуть на автошляхах нову дорожню розмітку, встановлять знаки, а також металеве бар'єрне огородження. Окрім того, запланували й ремонт мережі дощеприймальної каналізації.
Загалом на виконання робіт передбачають 13 751 000 гривень. Джерело фінансування закупівлі - державний та місцевий бюджети.
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Про це йдеться у відповідній закупівлі на платформі ProZorro.
Згідно з тендерною документацією, на Карбишева і частині автошляху М-19 відремонтують дорожній одяг та зроблять присипні узбіччя. Облаштують з'їзди і тротуари, зокрема покладуть і тактильну плитку біля пішохідних переходів.
Нанесуть на автошляхах нову дорожню розмітку, встановлять знаки, а також металеве бар'єрне огородження. Окрім того, запланували й ремонт мережі дощеприймальної каналізації.
Загалом на виконання робіт передбачають 13 751 000 гривень. Джерело фінансування закупівлі - державний та місцевий бюджети.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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