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У Луцьку планують провести капремонт вулиці Карбишева

У Луцьку планують провести капремонт вулиці Карбишева
У Луцьку запланували капітально відремонтувати вулицю Карбишева та ділянку дороги від Карбишева до автомобільної дороги М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече.

Про це йдеться у відповідній закупівлі на платформі ProZorro.

Згідно з тендерною документацією, на Карбишева і частині автошляху М-19 відремонтують дорожній одяг та зроблять присипні узбіччя. Облаштують з'їзди і тротуари, зокрема покладуть і тактильну плитку біля пішохідних переходів.

Нанесуть на автошляхах нову дорожню розмітку, встановлять знаки, а також металеве бар'єрне огородження. Окрім того, запланували й ремонт мережі дощеприймальної каналізації.

Загалом на виконання робіт передбачають 13 751 000 гривень. Джерело фінансування закупівлі - державний та місцевий бюджети.

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Теги: дорога, ремонт, Карбишева, тендер
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