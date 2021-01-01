Помер колишній керівник волинського медколеджу





Про це Інформаційному агентству Тетяна Пастрик.



«У ці печальні дні колектив Волинського медичного інституту висловлює глибоку скорботу з приводу смерті світлої, щирої людини, мудрого наставника і порадника Зіновія Дмитровича Крижанівського. Він був тим керівником, який ніколи не скупився на добре слово, підтримку, не шкодував ні часу, ні сил, аби здійснити заплановане. Він жив, любив, радів світу й людям, які його оточували. За роки плідної праці виховав не одне покоління студентів, був для них особистим прикладом.



Світлий, добрий спомин про Зіновія Дмитровича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав, працював з ним поруч.



Найщиріші співчуття висловлюємо дружині, дітям, онукам, рідним і близьким. Щиро молимося, аби Господь прийняв його душу і оселив там, де праведні спочивають. Безконечна подяка, вічна і світла пам‘ять Вам, Зіновію Дмитровичу, упокойтеся з Богом», – написав колектив медінституту.



Прощатимуться із Зіновієм Дмитровичем 25 лютого о 13.00 год в Храмі Преображення Господнього, що на вулиці Луцькій у селі Зміїнець.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

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