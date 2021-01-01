Помер колишній керівник волинського медколеджу
Сьогодні, 09:55
Помер колишній директор волинського медколеджу Зіновій Крижанівський.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила директорка Волинського медичного інституту Тетяна Пастрик.
«У ці печальні дні колектив Волинського медичного інституту висловлює глибоку скорботу з приводу смерті світлої, щирої людини, мудрого наставника і порадника Зіновія Дмитровича Крижанівського. Він був тим керівником, який ніколи не скупився на добре слово, підтримку, не шкодував ні часу, ні сил, аби здійснити заплановане. Він жив, любив, радів світу й людям, які його оточували. За роки плідної праці виховав не одне покоління студентів, був для них особистим прикладом.
Світлий, добрий спомин про Зіновія Дмитровича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав, працював з ним поруч.
Найщиріші співчуття висловлюємо дружині, дітям, онукам, рідним і близьким. Щиро молимося, аби Господь прийняв його душу і оселив там, де праведні спочивають. Безконечна подяка, вічна і світла пам‘ять Вам, Зіновію Дмитровичу, упокойтеся з Богом», – написав колектив медінституту.
Прощатимуться із Зіновієм Дмитровичем 25 лютого о 13.00 год в Храмі Преображення Господнього, що на вулиці Луцькій у селі Зміїнець.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила директорка Волинського медичного інституту Тетяна Пастрик.
«У ці печальні дні колектив Волинського медичного інституту висловлює глибоку скорботу з приводу смерті світлої, щирої людини, мудрого наставника і порадника Зіновія Дмитровича Крижанівського. Він був тим керівником, який ніколи не скупився на добре слово, підтримку, не шкодував ні часу, ні сил, аби здійснити заплановане. Він жив, любив, радів світу й людям, які його оточували. За роки плідної праці виховав не одне покоління студентів, був для них особистим прикладом.
Світлий, добрий спомин про Зіновія Дмитровича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав, працював з ним поруч.
Найщиріші співчуття висловлюємо дружині, дітям, онукам, рідним і близьким. Щиро молимося, аби Господь прийняв його душу і оселив там, де праведні спочивають. Безконечна подяка, вічна і світла пам‘ять Вам, Зіновію Дмитровичу, упокойтеся з Богом», – написав колектив медінституту.
Прощатимуться із Зіновієм Дмитровичем 25 лютого о 13.00 год в Храмі Преображення Господнього, що на вулиці Луцькій у селі Зміїнець.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
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