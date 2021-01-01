В Україні заблокують низку телеграм-каналів. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:30
Суд постановив заблокувати декілька телеграм-каналів.
Про це йдеться на офіційному сайті Нацкомісії, пише РБК-Україна.
Нагадаємо, 1 лютого СБУ викрила популярні українські телеграм-канали та їх адміністраторів, які працювали на замовлення спецслужб Російської Федерації. За даними спецслужб, адміністратори телеграм-каналів на цей час «базуються» на території підконтрольного Росії Придністров'я.
Рішення суддя прийняв 23 лютого. Воно стосується наступних телеграм-каналів: «Резидент», «Легітимний», «Картель», «Пліткарка».
Нацкомісію просять зобов'язати інтернет-провайдерів закрити доступ до цих ресурсів.
У повідомленні йдеться, що на рішення суду можна подати апеляцію до 28 лютого.
Як повідомили джерела РБК-Україна в СБУ, організатором агентурної мережі є одесит Артем Давидченко. Він був одним з лідерів місцевого Антимайдану, зараз перебуває в розшуку за кількома статтями Кримінального кодексу України. Давидченко особисто адміністрував 12 телеграм-каналів. Йому заочно повідомили про підозру (ст. 111 ККУ).
Також джерела РБК-Україна повідомили, що цією справою у Києві затримали цивільну дружину Давидченка. Їй і ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру за держзраду.
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Про це йдеться на офіційному сайті Нацкомісії, пише РБК-Україна.
Нагадаємо, 1 лютого СБУ викрила популярні українські телеграм-канали та їх адміністраторів, які працювали на замовлення спецслужб Російської Федерації. За даними спецслужб, адміністратори телеграм-каналів на цей час «базуються» на території підконтрольного Росії Придністров'я.
Рішення суддя прийняв 23 лютого. Воно стосується наступних телеграм-каналів: «Резидент», «Легітимний», «Картель», «Пліткарка».
Нацкомісію просять зобов'язати інтернет-провайдерів закрити доступ до цих ресурсів.
У повідомленні йдеться, що на рішення суду можна подати апеляцію до 28 лютого.
Як повідомили джерела РБК-Україна в СБУ, організатором агентурної мережі є одесит Артем Давидченко. Він був одним з лідерів місцевого Антимайдану, зараз перебуває в розшуку за кількома статтями Кримінального кодексу України. Давидченко особисто адміністрував 12 телеграм-каналів. Йому заочно повідомили про підозру (ст. 111 ККУ).
Також джерела РБК-Україна повідомили, що цією справою у Києві затримали цивільну дружину Давидченка. Їй і ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру за держзраду.
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