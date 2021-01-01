вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні заблокують низку телеграм-каналів. ПЕРЕЛІК

В Україні заблокують низку телеграм-каналів. ПЕРЕЛІК
Суд постановив заблокувати декілька телеграм-каналів.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацкомісії, пише РБК-Україна.

Нагадаємо, 1 лютого СБУ викрила популярні українські телеграм-канали та їх адміністраторів, які працювали на замовлення спецслужб Російської Федерації. За даними спецслужб, адміністратори телеграм-каналів на цей час «базуються» на території підконтрольного Росії Придністров'я.

Рішення суддя прийняв 23 лютого. Воно стосується наступних телеграм-каналів: «Резидент», «Легітимний», «Картель», «Пліткарка».

Нацкомісію просять зобов'язати інтернет-провайдерів закрити доступ до цих ресурсів.

У повідомленні йдеться, що на рішення суду можна подати апеляцію до 28 лютого.

Як повідомили джерела РБК-Україна в СБУ, організатором агентурної мережі є одесит Артем Давидченко. Він був одним з лідерів місцевого Антимайдану, зараз перебуває в розшуку за кількома статтями Кримінального кодексу України. Давидченко особисто адміністрував 12 телеграм-каналів. Йому заочно повідомили про підозру (ст. 111 ККУ).

Також джерела РБК-Україна повідомили, що цією справою у Києві затримали цивільну дружину Давидченка. Їй і ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру за держзраду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: СБУ, суд, телеграм, агентурна мережа, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні заблокують низку телеграм-каналів. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:30
Працівниця луцької лікарні вкрала телефон у помираючої пацієнтки
Сьогодні, 17:15
На Волині викрили серійну шахрайку, яка продавала в інтернеті неіснуючі товари
Сьогодні, 16:52
Волинського митника судитимуть за службовий злочин
Сьогодні, 16:34
Як діяти волинянам, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
СБУ викрила телеграм-канали, підконтрольні спецслужбам Росії. ПЕРЕЛІК СБУ викрила телеграм-канали, підконтрольні спецслужбам Росії. ПЕРЕЛІК
01 лютий, 17:15
Шарія оголосили у державний розшук Шарія оголосили у державний розшук
Сьогодні, 13:50
Російського опозиціонера Навального відправили до колонії Російського опозиціонера Навального відправили до колонії
03 лютий, 00:15
Полковника СБУ, підозрюваного у підготовці вбивства, арештували без права на заставу Полковника СБУ, підозрюваного у підготовці вбивства, арештували без права на заставу
24 січень, 00:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні заблокують низку телеграм-каналів. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:30
 0
Працівниця луцької лікарні вкрала телефон у помираючої пацієнтки
Сьогодні, 17:15
 0
На Волині викрили серійну шахрайку, яка продавала в інтернеті неіснуючі товари
Сьогодні, 16:52
 0
Волинського митника судитимуть за службовий злочин
Сьогодні, 16:34
 0
Як діяти волинянам, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8