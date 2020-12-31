У Луцьку шукатимуть перевізника на маршрут №12





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.



У зв’язку із наближенням закінчення терміну дії договору на перевезення пасажирів за маршрутом № 12 (до 25.05.2021) у місті пропонують оголосити конкурс. Відповідно до документації, на маршруті повинні працювати 13 транспортних засобів, у вихідні - 10.



Нагадаємо, у прямому та зворотному напрямках маршрут пролягає вулицями: Єршова, Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Київський майдан, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького (Глушець, Паркова), Ковельська, Червоного Хреста, Львівська, Окружна, Бенделіані, Окружна (ПАТ “СКФ Україна”) (місця міжзмінного відстою на вул. Єршова, вул. Карбишева та вул. Окружній (біля ПАТ “СКФ Україна”).



Конкурс відбудеться 13 квітня.

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