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У Польщі арештували двох українців, які збували фальшиві долари

У Польщі арештували двох українців, які збували фальшиві долари
Двом громадянам України загрожує до 10 років в’язниці в Польщі за введення в обіг фальшивих доларів.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на tvp.info, на прикордонному переході в Медиці був затриманий 22-річний українець, який намагався перевезти 42 фальшиві банкноти номіналом 100 євро.

Чоловіка звинуватили у введені в обіг фальшивих грошей. 1 лютого в одному з поштових відділень у Коніні він обміняв 11 банкнот номіналом 100 доларів, а пізніше - ще 11 стодоларових банкнот в іншому відділенні пошти.

Також затримали його спільника. Ним виявився 36-річний українець. Він мав при собі фальшиві банкноти, а крім того передавав отримані з обміну фальшивих банкнот гроші в Україну. Таким чином вдалося переказати майже 15 тисяч злотих. Слідчі підозрюють, що невідома особа або група людей висилають з України до Польщі молодих хлопців обмінювати фальшиві долари та євро. Всі банкноти були дуже високої якості, оскільки їх прийняли в обміннику. Проте всі фальшивки мали один і той самий рік випуску та подекуди навіть однаковий серійний номер.

За скоєне українцям загрожує до 10 років позбавлення волі. Поки що підозрюванні знаходитимуться під арештом 3 місяці.

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Теги: фальшиві долари, українці, Польща
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