В Україні різко подорожчала олія: експерти назвали причини





Як розповів Олексій Дорошенко, також в Україні дорожчає цукор, хліб і яйця.



"Це пов'язано з коливаннями світової ціни. Крім того, у нас в минулому сезоні був дуже поганий урожай соняшнику, цукрових буряків", – відзначає експерт.



Олія може дорожчати до наступного врожаю, якщо не втрутиться Антимонопольний комітет, упевнений Дорошенко.



"Ми не можемо завести соняшникову олію, пропозиція практично немає. Якщо не буде реакції Антимонопольного комітету, то ціни можуть зростати аж до вересня. Свого часу я надсилав листи до АМКУ, ще в 2017-му. Думаю, також повинні бути звернення і в цьому році", – розповів Дорошенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні всього за тиждень вартість соняшникової олії в роздрібних мережах зросла на 10 грн за 850 мл. У деяких магазинах вартість пляшки сягає понад 60 грн, водночас ще тиждень тому ціни коливалися близько 37 грн.Як розповів OBOZREVATEL директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж, також в Україні дорожчає цукор, хліб і яйця."Це пов'язано з коливаннями світової ціни. Крім того, у нас в минулому сезоні був дуже поганий урожай соняшнику, цукрових буряків", – відзначає експерт.Олія може дорожчати до наступного врожаю, якщо не втрутиться Антимонопольний комітет, упевнений Дорошенко."Ми не можемо завести соняшникову олію, пропозиція практично немає. Якщо не буде реакції Антимонопольного комітету, то ціни можуть зростати аж до вересня. Свого часу я надсилав листи до АМКУ, ще в 2017-му. Думаю, також повинні бути звернення і в цьому році", – розповів Дорошенко.

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