вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні різко подорожчала олія: експерти назвали причини

В Україні різко подорожчала олія: експерти назвали причини
В Україні всього за тиждень вартість соняшникової олії в роздрібних мережах зросла на 10 грн за 850 мл. У деяких магазинах вартість пляшки сягає понад 60 грн, водночас ще тиждень тому ціни коливалися близько 37 грн.

Як розповів OBOZREVATEL директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, також в Україні дорожчає цукор, хліб і яйця.

"Це пов'язано з коливаннями світової ціни. Крім того, у нас в минулому сезоні був дуже поганий урожай соняшнику, цукрових буряків", – відзначає експерт.

Олія може дорожчати до наступного врожаю, якщо не втрутиться Антимонопольний комітет, упевнений Дорошенко.

"Ми не можемо завести соняшникову олію, пропозиція практично немає. Якщо не буде реакції Антимонопольного комітету, то ціни можуть зростати аж до вересня. Свого часу я надсилав листи до АМКУ, ще в 2017-му. Думаю, також повинні бути звернення і в цьому році", – розповів Дорошенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: олія, подорожчання, причини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинянина вилучили сумнівний мікроавтобус
Сьогодні, 12:00
У замороженій курятині, яку завезли до Луцька з Польщі, виявили сальмонелу
Сьогодні, 11:40
В Україні різко подорожчала олія: експерти назвали причини
Сьогодні, 11:36
У волинському місті не розминулися дві автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 11:34
У Луцьку шукатимуть перевізника на маршрут №12
Сьогодні, 11:24
Схожі новини
Майже на три гривні більше лучани сплачуватимуть за воду Майже на три гривні більше лучани сплачуватимуть за воду
13 липень, 2015, 12:05
В Україні відчутно подорожчала картопля: експерти назвали причину В Україні відчутно подорожчала картопля: експерти назвали причину
19 лютий, 12:05
Пожежа у запорізькій лікарні: одна із версій – ймовірний підпал Пожежа у запорізькій лікарні: одна із версій – ймовірний підпал
04 лютий, 17:38
Коли і на скільки в Україні подорожчає оренда квартир Коли і на скільки в Україні подорожчає оренда квартир
01 лютий, 12:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яким буде березень і коли в Україну прийде тепло
Сьогодні, 12:44
 0
Перше щеплення від коронавірусу на Волині отримав відомий лікар Олег Яковенко
Сьогодні, 12:40
 0
Померла провідний бібліотекар луцького вишу
Сьогодні, 12:32
 0
Волинські спортсмени вибороли перші медалі на чемпіонаті України з лижних гонок
Сьогодні, 12:09
 0
У волинянина вилучили сумнівний мікроавтобус
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8