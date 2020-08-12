У волинському місті не розминулися дві автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 11:34
У Володимирі на вулиці Луцькій сталася дорожньо-транспортна пригода - зіткнулися два легкові автомобілі.
Відео опублікували у спільноті "Твій Володимир" в інстаграмі.
Автопригода за участю автомобілів Volkswagen та Audi трапилася сьогодні, 25 лютого, вранці. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Як інформують, внаслідок аварії на дорозі - довгі затори.
Відео опублікували у спільноті "Твій Володимир" в інстаграмі.
Автопригода за участю автомобілів Volkswagen та Audi трапилася сьогодні, 25 лютого, вранці. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Як інформують, внаслідок аварії на дорозі - довгі затори.
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