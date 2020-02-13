вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому у лютому електроенергія в Україні здорожчала на 21%

Чому у лютому електроенергія в Україні здорожчала на 21%
Недовиробіток електроенергії на АЕС і відсутність складських запасів вугілля на ТЕС в необхідних обсягах призвели до різкого подорожчання електроенергії в лютому.

Відповідні дані опублікувало держпідприємство «Оператор ринку», пише ТСН.

Так, середньозважена ціна на електроенергію на ринку «на добу вперед» в об'єднаній енергосистемі України за 20 днів лютого зросла на 21,22% порівняно з тим же періодом січня, до 1 659,96 грн/МВт-год. (без НДС). На внутрішньодобовому ринку середньозважена ціна підвищилася на 29,09%, до 1 810,49 грн/МВт-год.

Різке зростання ціни на внутрішньодобовому ринку призвело до скорочення покупки промпідприємствами і трейдерами на 12,63% порівняно з періодом 1-20 січня, до 314 403,4 МВт-год.

Нагадаємо, складські запаси вугілля на українських ТЕС на 43% нижчі від критичного мінімуму, за даними Міненерго. Частина енергоблоків ТЕС змушені використовувати дорожчий вид палива природний газ через відсутність вугілля. З цієї ж причини 5 енергоблоків ТЕС перебувають у простої, що призводить до зниження вироблення електроенергії загалом в енергосистемі.

Раніше глава комітету Верховної Ради з енергетики і ЖКГ Андрій Герус заявив, що атомна енергетика є головним стабілізатором для об'єднаної енергосистеми країни в період зимових холодів.

За його оцінками, для стабільної роботи української енергосистеми в осінньо-зимовий період має працювати 12 атомних блоків. Зараз у роботі перебувають 11 енергоблоків АЕС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, електроенергія, здорожчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 лютого
Сьогодні, 19:00
Чому у лютому електроенергія в Україні здорожчала на 21%
Сьогодні, 18:45
Кладовище, поліція та медколедж: де у Луцьку засуджені та порушники відбувають громадські роботи
Сьогодні, 18:16
На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили хату в селі
Сьогодні, 17:51
У Луцьку «підлатають» дві вулиці
Сьогодні, 17:45
Схожі новини
В Україні може подорожчати електроенергія В Україні може подорожчати електроенергія
13 лютий, 2020, 00:12
Україна імпортувала російську електроенергію Україна імпортувала російську електроенергію
30 червень, 2016, 04:00
Які області в Україні є злісними неплатниками за комунальні послуги Які області в Україні є злісними неплатниками за комунальні послуги
27 лютий, 2016, 23:59
До кінця року тарифи на опалення в Україні зростуть ще у 1,5 рази. ВІДЕО До кінця року тарифи на опалення в Україні зростуть ще у 1,5 рази. ВІДЕО
30 січень, 2016, 06:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 лютого
Сьогодні, 19:00
 0
Чому у лютому електроенергія в Україні здорожчала на 21%
Сьогодні, 18:45
 0
Кладовище, поліція та медколедж: де у Луцьку засуджені та порушники відбувають громадські роботи
Сьогодні, 18:16
 0
На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили хату в селі
Сьогодні, 17:51
 0
У Луцьку «підлатають» дві вулиці
Сьогодні, 17:45
 0
Медіа
відео
1/8