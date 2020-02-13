Чому у лютому електроенергія в Україні здорожчала на 21%





Відповідні дані



Так, середньозважена ціна на електроенергію на ринку «на добу вперед» в об'єднаній енергосистемі України за 20 днів лютого зросла на 21,22% порівняно з тим же періодом січня, до 1 659,96 грн/МВт-год. (без НДС). На внутрішньодобовому ринку середньозважена ціна підвищилася на 29,09%, до 1 810,49 грн/МВт-год.



Різке зростання ціни на внутрішньодобовому ринку призвело до скорочення покупки промпідприємствами і трейдерами на 12,63% порівняно з періодом 1-20 січня, до 314 403,4 МВт-год.



Нагадаємо, складські запаси вугілля на українських ТЕС на 43% нижчі від критичного мінімуму, за даними Міненерго. Частина енергоблоків ТЕС змушені використовувати дорожчий вид палива природний газ через відсутність вугілля. З цієї ж причини 5 енергоблоків ТЕС перебувають у простої, що призводить до зниження вироблення електроенергії загалом в енергосистемі.



Раніше глава комітету Верховної Ради з енергетики і ЖКГ Андрій Герус заявив, що атомна енергетика є головним стабілізатором для об'єднаної енергосистеми країни в період зимових холодів.



За його оцінками, для стабільної роботи української енергосистеми в осінньо-зимовий період має працювати 12 атомних блоків. Зараз у роботі перебувають 11 енергоблоків АЕС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Недовиробіток електроенергії на АЕС і відсутність складських запасів вугілля на ТЕС в необхідних обсягах призвели до різкого подорожчання електроенергії в лютому.Відповідні дані опублікувало держпідприємство «Оператор ринку», пише ТСН.Так, середньозважена ціна на електроенергію на ринку «на добу вперед» в об'єднаній енергосистемі України за 20 днів лютого зросла на 21,22% порівняно з тим же періодом січня, до 1 659,96 грн/МВт-год. (без НДС). На внутрішньодобовому ринку середньозважена ціна підвищилася на 29,09%, до 1 810,49 грн/МВт-год.Різке зростання ціни на внутрішньодобовому ринку призвело до скорочення покупки промпідприємствами і трейдерами на 12,63% порівняно з періодом 1-20 січня, до 314 403,4 МВт-год.Нагадаємо, складські запаси вугілля на українських ТЕС на 43% нижчі від критичного мінімуму, за даними Міненерго. Частина енергоблоків ТЕС змушені використовувати дорожчий вид палива природний газ через відсутність вугілля. З цієї ж причини 5 енергоблоків ТЕС перебувають у простої, що призводить до зниження вироблення електроенергії загалом в енергосистемі.Раніше глава комітету Верховної Ради з енергетики і ЖКГзаявив, що атомна енергетика є головним стабілізатором для об'єднаної енергосистеми країни в період зимових холодів.За його оцінками, для стабільної роботи української енергосистеми в осінньо-зимовий період має працювати 12 атомних блоків. Зараз у роботі перебувають 11 енергоблоків АЕС.

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