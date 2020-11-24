У замороженій курятині, яку завезли до Луцька з Польщі, виявили сальмонелу

В Україну завезли польську курятину із сальмонелою. Заражене м’ясо експортували з Польщі. До Луцька теж така продукція потрапила.Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.Про цей факт українських контролерів поінформувала система RASFF (система швидкого оповіщення для продуктів харчування та кормів),Так, 19 лютого 2021 року отримали повідомлення щодо виявлення сальмонели у замороженому філе курячому, що експортувалось з Республіки Польща (виробник: Spd Eko-Grill, Sololka) до країн-членів ЄС.Вище зазначену продукцію переробили на м'ясо механічного обвалювання (відправник: Mitmar Sp. z o.o., Głowno) та надіслали до України (отримувачі: ПП «Черагро», вул. Львівська, 32, м. Червоноград, Львівська обл., 80100; ТОВ «Фреш Фуд Лоджистікс», вул. Лідавська, 1, м. Луцьк, Волинська обл., 43016; ТОВ «Ексім Фуд», вул. Б. Хмельницького, 10, смт. Куликів, Жовківський р-н., Львівська обл., 80362).