У замороженій курятині, яку завезли до Луцька з Польщі, виявили сальмонелу
Сьогодні, 11:40
В Україну завезли польську курятину із сальмонелою. Заражене м’ясо експортували з Польщі. До Луцька теж така продукція потрапила.
Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.
Про цей факт українських контролерів поінформувала система RASFF (система швидкого оповіщення для продуктів харчування та кормів),
Так, 19 лютого 2021 року отримали повідомлення щодо виявлення сальмонели у замороженому філе курячому, що експортувалось з Республіки Польща (виробник: Spd Eko-Grill, Sololka) до країн-членів ЄС.
Вище зазначену продукцію переробили на м'ясо механічного обвалювання (відправник: Mitmar Sp. z o.o., Głowno) та надіслали до України (отримувачі: ПП «Черагро», вул. Львівська, 32, м. Червоноград, Львівська обл., 80100; ТОВ «Фреш Фуд Лоджистікс», вул. Лідавська, 1, м. Луцьк, Волинська обл., 43016; ТОВ «Ексім Фуд», вул. Б. Хмельницького, 10, смт. Куликів, Жовківський р-н., Львівська обл., 80362).
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Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.
Про цей факт українських контролерів поінформувала система RASFF (система швидкого оповіщення для продуктів харчування та кормів),
Так, 19 лютого 2021 року отримали повідомлення щодо виявлення сальмонели у замороженому філе курячому, що експортувалось з Республіки Польща (виробник: Spd Eko-Grill, Sololka) до країн-членів ЄС.
Вище зазначену продукцію переробили на м'ясо механічного обвалювання (відправник: Mitmar Sp. z o.o., Głowno) та надіслали до України (отримувачі: ПП «Черагро», вул. Львівська, 32, м. Червоноград, Львівська обл., 80100; ТОВ «Фреш Фуд Лоджистікс», вул. Лідавська, 1, м. Луцьк, Волинська обл., 43016; ТОВ «Ексім Фуд», вул. Б. Хмельницького, 10, смт. Куликів, Жовківський р-н., Львівська обл., 80362).
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