У волинянина вилучили сумнівний мікроавтобус





За кермом перебував 48-річний місцевий житель,



Під час огляду транспортного засобу співробітники поліції помітили, що в маркувальний майданчик кузова внесли зміни. Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.



Відомості зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває перевірка.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 24 лютого, за порушення правил безпеки дорожнього руху по вулиці Володимирській у Ковелі поліцейські зупинили Volkswagen Transporter.За кермом перебував 48-річний місцевий житель, інформує сектор комунікації поліції у Волинській області.Під час огляду транспортного засобу співробітники поліції помітили, що в маркувальний майданчик кузова внесли зміни. Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.Відомості зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває перевірка.

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