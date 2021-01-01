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У волинянина вилучили сумнівний мікроавтобус

У волинянина вилучили сумнівний мікроавтобус
Учора, 24 лютого, за порушення правил безпеки дорожнього руху по вулиці Володимирській у Ковелі поліцейські зупинили Volkswagen Transporter.

За кермом перебував 48-річний місцевий житель, інформує сектор комунікації поліції у Волинській області.

Під час огляду транспортного засобу співробітники поліції помітили, що в маркувальний майданчик кузова внесли зміни. Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.

Відомості зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває перевірка.

Фото - ілюстративне

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Теги: Ковель, поліція, сумнівний бус
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