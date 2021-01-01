Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м. Вол-ВолинськийВиговськогоОлійникаСтарицькогоШухевичаКовельськаФедороваЧорновола2.с. Зимне09:00-17:00Монастир с. Зимнорегенська школа, буд.культ.с. Зимне3. 09:00-17:00 с.РогожаниВимкнень споживачів не заплановано1. Л-2 від КТП-86 для чистки траси 10:00 – 15:00 --- с. Мишів, вул. Хутірська2. КТП-50 для ТО КТП 10:00 – 16:00 ФО ЛЕВУСЬ Я.М.ФОП ГАВУЛА В.І.ФОП ЛЄДЄШКОВА І.В.ФОПКОНДАРЕВИЧ Ю.С.ФОП ЛЕБЕДЮК О.І.ФОП ЛЕБЕДЮК О.І.ФОПБОРТНЮК Р.В.ФОП ТИХИЙ Л.В. с. Грибовиця, вул. Миру, вул. Шкільна1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-295 09:00 - 17:00 Відсутні м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)2. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-78 09:00 - 17:00 Відсутні с. Грудки, вул. Молодіжна (частково), пров. Любешівський, пров. Шевченка.3. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-287 09:00 - 12:00 ФОП Неструк Петро Федорович, ФОП Голянський Віктор Іванович М-н «Південний», м-н «Добрий господар», ПАТ «Теплокамінь», ФОП Кухтей Людмила Петрівна «Гріль Бар», Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області, Зал царства свідків Єгових. м. Камінь-Каширський, вул.Першого Травня (частково).4. ПЛ-10 кВ Л-44-04 09:00 – 17:00 с. Сошично: Амбулаторія, ФОП Ткачук Руслан Іванович, ФОП Балецька Валентина Іванівна, ФОП Самусік Світлана МСиколаївна, Аптека, контора, ПрАТ «Київстар» БС, Лайфсел БС, ПрАТ «ВФ Україна» БС, фермерське господарство «Полісянка», ФОП Шворак Іван Хомович (млин та майстерня), Харчук Василь Федорович (приміщення корівника), ФОП Харчук Віктор Федорович (цех переробки деревини), дитячий садок, ветдільниця, АТС, ФОП Фіц Ганна Володимирівна, церква, ФОП Самусік Анатолій Іванович, ФОП Зінчук Микола Арсентійович, ФОП Шворак Іван Хомович (пилорама).с. Запруддя: будинок культури, церква, ФОП Приймачук Юрій Васильович, м-н Запруддя, ФАП.с. Радошинка: ФОП Шворак Валентина Іванівна, школа ФАП, будинок культури.с. Стобихівка: церква, ФОП Сухацький Василь Іванович (столярний цех), ФОП Осадчук Микола Іванович (пилорама), ФОП Сухацький С.І. (пилорама), СПП «Стобихівське», сільська рада, м-н Стобихівка, м-н «Криниця», школа, школа №2, бібліотека, башня, ФОП Сухацький Іван Степанович, ФАП, Молитовний будинок, ФОП Мороз Степан Степанович (магазин).с. Карасин: амбулаторія, м-н Карасин, дитячий садок, школа, АТС, ФОП Дрипа Анатолій Степанович (магазин), ФОП Шворак Богдан Васильович (торговий кіоск), ФОП Сахарук Олег Юхимович (столярний цех), ФОП Сущ Степан Юхимович (пилорама), ПрАТ «Київстар» БС, Квашевський Іван Степанович (пилорама), ФОП Сущ Сергій Іванович (приміщення бару), Дім молитви ХВЄ-П, Церква ХВЄ, ФОП Попіка Наталія Миколаївна (будинок торгівлі), ФОП Шворак Надія Миколаївна (магазин), Укрпошта, церква, Ковельмолоко. с. Карпилівка:Карпилівське лісництво, м-н Карпилівка, школа, ФАП, клуб, пилорама. с. Сошично (частково), с. Запруддя, с. Радошинка, с. Стобихівка, с.Карасин, с. Карпилівка.1.Л99-02 10:00-16:00Омельчук М.М. - майстерняПавлик Н.І. - магазинТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цехКіверцівський РМКСКГ - базаФОП Дзвонко І.М. - виробниче приміщенняФОП Хамулка – В.Я.ТзОВ СЕКАФОП Чвир Є.Р. - магазинФОП Залевський В.О. - цехФОП Кудиско А.А. - магазинДорошкевич Л.О. - телятникСГПП `Правда` - ферма с. Звозис. Бодячівс. Конопелькас. Човниця – вул.Луговас. Дідовичіс. Забродис. Сокиричі - вул.Шкільна,вул.Набережна,вул.Зелена,2. ПЛ0,4 кВ від КТП-487 8:30-17:00 хутір "Коросна"3. ПЛ0,4 кВ від КТП-452 8:30-17:00 с.Муравищеул.Центральна,буд.21-98,вул.Молодіжна,10-244. ПЛ0,4 кВ від КТП-55 8:30-17:00 с. Котів – школа, клуб с.Котіввул.Суворова,1-581. 9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ "Птахівниче"ФОП Демчук С.МКовельське МТМОМале приватне підприємство «Пролісок»Любитівська сільська радаВідділ освіти Ковельскої районної державної адміністраціїТзОВ « Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»Релігійна громада Святителя Петра МогилиУкраїнське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс»с.Воля-Любитівська2.ПЛ-0,4кВ від КТП №1999:00-17:00 ТзОВ «Відродження АГРО ЛТД» С.Кричевичі3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №5239:00-17:00 УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Кисляк Л.АПриватне акціонерне товариство «ВФ Україна»ФОП Шава В.ПКовельське управління водопровідно каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ»ТзОВ «лайфселл»Підпариємство теплових мереж «Ковельтепло»Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиАкціонерне товариство « Оператор газорозподільної системи « Волиньгаз»»ФОП Кузьмик П.ПФОП Дем'янчук Ю.ВРелігійна громада Християн віри Євангельської-пятидесятниківм.Ковель4.ПЛ-0,4кВ від КТП №3589:00-17:00 ФОП Оніщук В.ПФОП Коваль О.ССвято-Іоано-богословська громада Українськоїправославної церкви с.СкулинЦерква Адвентистів 7-го дняРелігійна грамада ЄХБ с.Скулин с.СкулинВимкнень споживачів не заплановано1. 09:30-16:00Районна радаАгротексАтельє ЛіяКафеГастрономЦех пошивуПриватбанкСтиплер-плюсАвтомийка СТООщадбанкАпеляційний суд Волинської областіТЦ ЕлектрикВолинське відділення судової експертизиХостел Вул. Володимирська, 2-14Вул. ФабричнаВул. Червоного ХрестаВул. ГлінкиВул. Ковельська, 53-63Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4 КТП- 424 9:00-18:00 с.Нудиже2. ПЛ-0.4 КТП-55 Л-3 9:00-18:00 с.Римачі3. ПЛ-10 Л 26-09 від ЛР-191ЗТП-415 9:00–18:00 с.Плоске.Пехи4. ПЛ-10 Л26-05 від ЛР-333 до ЛР-167 9:00-18:00 ФОП Пилиповець Ігор КупріяновичФОП Шкледа В.А.ФОП Дричик Наталія ЛеонідівнаКафе "ПерРайавтодор Шацькший кілометр с.Світязь5. ПЛ-0.4 КТП-189 9:00-18:00 М/П с.РостаньДитячий садокКлуб с. РостаньКонтораМаг.с.РостаньШкола.с.РостаньСтол.с.РостаньЦерква с.РостаньВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1.09:00-17:00 м-н СОЛО, б-р Шевченка 13, Заброда Олена Олексіївнам-н Кобзар, б-р Шевченка 9, Шостак Дарія Іванівнам-н Коттон, б-р Шевченка 13, Герман Олег Сергійовичм-н Вікнарьов, б-р Шевченка 9, Богун Олег Петровичм-н Техносвіт, б-р Шевченка 9, Кондратьєв Юрій Михайловичм-н Ювілейний, б-р Шевченка 11, Коритко Тетяна Миколаївнаагенство Соломія, бм-н СОЛО, б-р Шевченка 13, Заброда Олена Олексіївнам-н Кобзар, б-р Шевченка 9, Шостак Дарія Іванівнам-н Коттон, б-р Шевченка 13, Герман Олег Сергійовичм-н Вікнарьов, б-р Шевченка 9, Богун Олег Петровичм-н Техносвіт, б-р Шевченка 9, Кондратьєв Юрій Михайловичм-н Ювілейний, б-р Шевченка 11, Коритко Тетяна Миколаївнаагенство Соломія, б-р Шевченка 9, Мельничук Галина ВасилівнаДерж. Нотаріус, б-р Шевченка 7, Кацевич Тетяна МиколаївнаНотаріус, б-р Шевченка 9, Асадулаєв Олег ЕльзаровичНотаріус, б-р Шевченка 9, Башинська Людмила Петрівнавідділ Пенсійного забезпечення, б-р Шевченка 7, Крак Тетяна Миколаївнаперукарня Прометей, б-р Шевченка 13, Аккудінова Оксана Зіновєвнавідділ реєстр. Виборців, б-р Шевченка 7,Кіндюк Андрій ВалеряновичЦентр соц.служб, б-р Шевченка 7,Лакиш Ольга Олександрівнаупр. праці та соц.захисту, б-р Шевченка 7, Волчанюк Наталія Борисівнастрах. Оранта, б-р Шевченка 7, Козачук Василь Степановичфонд страх. від н.в.,б-р Шевченка 7, Новіков Едуард Володимировичюрист,б-р Шевченка 7, Купира Зінаїда Степанівнаадвокат, б-р Шевченка 7, Дмитрук Валентина ПетрівнаДельта-банк, б-р Шевченка 13,Шимонюк Борис КостянтиновичУкрсоцбанк, б-р Шевченка 11, Давидюк Андрій Валентиновичкафе Ольга, б-р Шевченка 9, Приступчук Олег КарловичЖКО, б-р Шевченка 7, Чайка Олена Іванівна-р Шевченка 9, Мельничук Галина ВасилівнаДерж. Нотаріус, б-р Шевченка 7, Кацевич Тетяна МиколаївнаНотаріус, б-р Шевченка 9, Асадулаєв Олег ЕльзаровичНотаріус, б-р Шевченка 9, Башинська Людмила Петрівнавідділ Пенсійного забезпечення, б-р Шевченка 7, Крак Тетяна Миколаївнаперукарня Прометей, б-р Шевченка 13, Аккудінова Оксана Зіновєвнавідділ реєстр. Виборців, б-р Шевченка 7,Кіндюк Андрій ВалеряновичЦентр соц.служб, б-р Шевченка 7,Лакиш Ольга Олександрівнаупр. праці та соц.захисту, б-р Шевченка 7, Волчанюк Наталія Борисівнастрах. Оранта, б-р Шевченка 7, Козачук Василь Степановичфонд страх. від н.в.,б-р Шевченка 7, Новіков Едуард Володимировичюрист,б-р Шевченка 7, Купира Зінаїда Степанівнаадвокат, б-р Шевченка 7, Дмитрук Валентина ПетрівнаДельта-банк, б-р Шевченка 13,Шимонюк Борис КостянтиновичУкрсоцбанк, б-р Шевченка 11, Давидюк Андрій Валентиновичкафе Ольга, б-р Шевченка 9, Приступчук Олег Карлович м. Нововолинськ вул.Княгині Ольги 9-31,32-54, вул. Чайковського 31-53,32-50, вул. Чехова 27,29,24-362. ПЛ-0.4 Л-10 ЗТП-45 09:00-17:00 ДЮСШ корп.№1 вул. Автобусна 39 Міщук Степан ДмитровичАЦ ДЮСШ корп.№1 вул. Автобусна 39 Міщук Степан ДмитровичАЦ Формула вул. Шахтарська 27б Бадзюнь Богдан Миколайовичп-ць Правкін швейна фабрикакіоск Касьянпром магазин Миронюк М.В. Автобусна 9 Формула вул. Шахтарська 27б Бадзюнь Богдан Миколайовичп-ць Правкін швейна фабрикакіоск Касьянпром магазин Миронюк М.В. Автобусна 9 м. Нововолинськ вул. Автобусна 3а-93. ПЛ-6кВ НВ-330-19/ТП-37 (КТП-67) 09:00-17:00 Волиньгаз вул.Островського 56,відділення зв`язку №4 вул. Островського 56, м-н Вікторія м. Нововолинськ вул.Княгині Ольги 9-31,32-54, вул. Чайковського 31-53,32-50, вул. Чехова 27,29,24-361. КТП-168 10:00-16:00СГПП "Надія": Заправка с.Велимче;ФОП Заліпа Василь Миколайович: Тимчасова споруда с.Велимче частково с. Велимче1. ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 472. ПЛ-10кВ Л18-049:00-17:00 Радіорелейна станція.с.ТопільноФОП Кухарук С.М. КіоскТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, КвітневаГагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,с.Топільно, вул.Шевченка,3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазинФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,4. ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.ТихотинФОП Островський Е.Л. свинарникСВК «Стожари» бригада-1ФОП Максимчук О.В. пилорама