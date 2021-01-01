Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Вол-Волинський
Виговського
Олійника
Старицького
Шухевича
Ковельська
Федорова
Чорновола
2.
с. Зимне
09:00-17:00
Монастир с. Зимно
регенська школа, буд.культ.
с. Зимне
3. 09:00-17:00 с.Рогожани
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. Л-2 від КТП-86 для чистки траси 10:00 – 15:00 --- с. Мишів, вул. Хутірська
2. КТП-50 для ТО КТП 10:00 – 16:00 ФО ЛЕВУСЬ Я.М.
ФОП ГАВУЛА В.І.
ФОП ЛЄДЄШКОВА І.В.
ФОПКОНДАРЕВИЧ Ю.С.
ФОП ЛЕБЕДЮК О.І.
ФОП ЛЕБЕДЮК О.І.
ФОПБОРТНЮК Р.В.
ФОП ТИХИЙ Л.В. с. Грибовиця, вул. Миру, вул. Шкільна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-295 09:00 - 17:00 Відсутні м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-78 09:00 - 17:00 Відсутні с. Грудки, вул. Молодіжна (частково), пров. Любешівський, пров. Шевченка.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-287 09:00 - 12:00 ФОП Неструк Петро Федорович, ФОП Голянський Віктор Іванович М-н «Південний», м-н «Добрий господар», ПАТ «Теплокамінь», ФОП Кухтей Людмила Петрівна «Гріль Бар», Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області, Зал царства свідків Єгових. м. Камінь-Каширський, вул.Першого Травня (частково).
4. ПЛ-10 кВ Л-44-04 09:00 – 17:00 с. Сошично: Амбулаторія, ФОП Ткачук Руслан Іванович, ФОП Балецька Валентина Іванівна, ФОП Самусік Світлана МСиколаївна, Аптека, контора, ПрАТ «Київстар» БС, Лайфсел БС, ПрАТ «ВФ Україна» БС, фермерське господарство «Полісянка», ФОП Шворак Іван Хомович (млин та майстерня), Харчук Василь Федорович (приміщення корівника), ФОП Харчук Віктор Федорович (цех переробки деревини), дитячий садок, ветдільниця, АТС, ФОП Фіц Ганна Володимирівна, церква, ФОП Самусік Анатолій Іванович, ФОП Зінчук Микола Арсентійович, ФОП Шворак Іван Хомович (пилорама).
с. Запруддя: будинок культури, церква, ФОП Приймачук Юрій Васильович, м-н Запруддя, ФАП.
с. Радошинка: ФОП Шворак Валентина Іванівна, школа ФАП, будинок культури.
с. Стобихівка: церква, ФОП Сухацький Василь Іванович (столярний цех), ФОП Осадчук Микола Іванович (пилорама), ФОП Сухацький С.І. (пилорама), СПП «Стобихівське», сільська рада, м-н Стобихівка, м-н «Криниця», школа, школа №2, бібліотека, башня, ФОП Сухацький Іван Степанович, ФАП, Молитовний будинок, ФОП Мороз Степан Степанович (магазин).
с. Карасин: амбулаторія, м-н Карасин, дитячий садок, школа, АТС, ФОП Дрипа Анатолій Степанович (магазин), ФОП Шворак Богдан Васильович (торговий кіоск), ФОП Сахарук Олег Юхимович (столярний цех), ФОП Сущ Степан Юхимович (пилорама), ПрАТ «Київстар» БС, Квашевський Іван Степанович (пилорама), ФОП Сущ Сергій Іванович (приміщення бару), Дім молитви ХВЄ-П, Церква ХВЄ, ФОП Попіка Наталія Миколаївна (будинок торгівлі), ФОП Шворак Надія Миколаївна (магазин), Укрпошта, церква, Ковельмолоко. с. Карпилівка:Карпилівське лісництво, м-н Карпилівка, школа, ФАП, клуб, пилорама. с. Сошично (частково), с. Запруддя, с. Радошинка, с. Стобихівка, с.Карасин, с. Карпилівка.
Ківерцівський район
1.
Л99-02 10:00-16:00
Омельчук М.М. - майстерня
Павлик Н.І. - магазин
ТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цех
Ківерцівський РМКСКГ - база
ФОП Дзвонко І.М. - виробниче приміщення
ФОП Хамулка – В.Я.
ТзОВ СЕКА
ФОП Чвир Є.Р. - магазин
ФОП Залевський В.О. - цех
ФОП Кудиско А.А. - магазин
Дорошкевич Л.О. - телятник
СГПП `Правда` - ферма с. Звози
с. Бодячів
с. Конопелька
с. Човниця – вул.Лугова
с. Дідовичі
с. Заброди
с. Сокиричі - вул.Шкільна,
вул.Набережна,
вул.Зелена,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-487 8:30-17:00 хутір "Коросна"
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-452 8:30-17:00 с.Муравище
ул.Центральна,буд.21-98,
вул.Молодіжна,10-24
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-55 8:30-17:00 с. Котів – школа, клуб с.Котів
вул.Суворова,1-58
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ "Птахівниче"
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
Мале приватне підприємство «Пролісок»
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельскої районної державної адміністрації
ТзОВ « Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс»
с.Воля-Любитівська
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №199
9:00-17:00 ТзОВ «Відродження АГРО ЛТД» С.Кричевичі
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №523
9:00-17:00 УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Кисляк Л.А
Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна»
ФОП Шава В.П
Ковельське управління водопровідно каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ»
ТзОВ «лайфселл»
Підпариємство теплових мереж «Ковельтепло»
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
Акціонерне товариство « Оператор газорозподільної системи « Волиньгаз»»
ФОП Кузьмик П.П
ФОП Дем'янчук Ю.В
Релігійна громада Християн віри Євангельської-пятидесятників
м.Ковель
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП №358
9:00-17:00 ФОП Оніщук В.П
ФОП Коваль О.С
Свято-Іоано-богословська громада Української
православної церкви с.Скулин
Церква Адвентистів 7-го дня
Релігійна грамада ЄХБ с.Скулин с.Скулин
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:30-16:00
Районна рада
Агротекс
Ательє Лія
Кафе
Гастроном
Цех пошиву
Приватбанк
Стиплер-плюс
Автомийка СТО
Ощадбанк
Апеляційний суд Волинської області
ТЦ Електрик
Волинське відділення судової експертизи
Хостел Вул. Володимирська, 2-14
Вул. Фабрична
Вул. Червоного Хреста
Вул. Глінки
Вул. Ковельська, 53-63
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП- 424 9:00-18:00 с.Нудиже
2. ПЛ-0.4 КТП-55 Л-3 9:00-18:00 с.Римачі
3. ПЛ-10 Л 26-09 від ЛР-191
ЗТП-415 9:00–18:00 с.Плоске.Пехи
4. ПЛ-10 Л26-05 від ЛР-333 до ЛР-167 9:00-18:00 ФОП Пилиповець Ігор Купріянович
ФОП Шкледа В.А.
ФОП Дричик Наталія Леонідівна
Кафе "Пер
Райавтодор Шацьк
ший кілометр с.Світязь
5. ПЛ-0.4 КТП-189 9:00-18:00 М/П с.Ростань
Дитячий садок
Клуб с. Ростань
Контора
Маг.с.Ростань
Школа.с.Ростань
Стол.с.Ростань
Церква с.Ростань
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1.
09:00-17:00 м-н СОЛО, б-р Шевченка 13, Заброда Олена Олексіївна
м-н Кобзар, б-р Шевченка 9, Шостак Дарія Іванівна
м-н Коттон, б-р Шевченка 13, Герман Олег Сергійович
м-н Вікнарьов, б-р Шевченка 9, Богун Олег Петрович
м-н Техносвіт, б-р Шевченка 9, Кондратьєв Юрій Михайлович
м-н Ювілейний, б-р Шевченка 11, Коритко Тетяна Миколаївна
агенство Соломія, бм-н СОЛО, б-р Шевченка 13, Заброда Олена Олексіївна
м-н Кобзар, б-р Шевченка 9, Шостак Дарія Іванівна
м-н Коттон, б-р Шевченка 13, Герман Олег Сергійович
м-н Вікнарьов, б-р Шевченка 9, Богун Олег Петрович
м-н Техносвіт, б-р Шевченка 9, Кондратьєв Юрій Михайлович
м-н Ювілейний, б-р Шевченка 11, Коритко Тетяна Миколаївна
агенство Соломія, б-р Шевченка 9, Мельничук Галина Василівна
Держ. Нотаріус, б-р Шевченка 7, Кацевич Тетяна Миколаївна
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Асадулаєв Олег Ельзарович
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Башинська Людмила Петрівна
відділ Пенсійного забезпечення, б-р Шевченка 7, Крак Тетяна Миколаївна
перукарня Прометей, б-р Шевченка 13, Аккудінова Оксана Зіновєвна
відділ реєстр. Виборців, б-р Шевченка 7,Кіндюк Андрій Валерянович
Центр соц.служб, б-р Шевченка 7,Лакиш Ольга Олександрівна
упр. праці та соц.захисту, б-р Шевченка 7, Волчанюк Наталія Борисівна
страх. Оранта, б-р Шевченка 7, Козачук Василь Степанович
фонд страх. від н.в.,б-р Шевченка 7, Новіков Едуард Володимирович
юрист,б-р Шевченка 7, Купира Зінаїда Степанівна
адвокат, б-р Шевченка 7, Дмитрук Валентина Петрівна
Дельта-банк, б-р Шевченка 13,Шимонюк Борис Костянтинович
Укрсоцбанк, б-р Шевченка 11, Давидюк Андрій Валентинович
кафе Ольга, б-р Шевченка 9, Приступчук Олег Карлович
ЖКО, б-р Шевченка 7, Чайка Олена Іванівна-р Шевченка 9, Мельничук Галина Василівна
Держ. Нотаріус, б-р Шевченка 7, Кацевич Тетяна Миколаївна
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Асадулаєв Олег Ельзарович
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Башинська Людмила Петрівна
відділ Пенсійного забезпечення, б-р Шевченка 7, Крак Тетяна Миколаївна
перукарня Прометей, б-р Шевченка 13, Аккудінова Оксана Зіновєвна
відділ реєстр. Виборців, б-р Шевченка 7,Кіндюк Андрій Валерянович
Центр соц.служб, б-р Шевченка 7,Лакиш Ольга Олександрівна
упр. праці та соц.захисту, б-р Шевченка 7, Волчанюк Наталія Борисівна
страх. Оранта, б-р Шевченка 7, Козачук Василь Степанович
фонд страх. від н.в.,б-р Шевченка 7, Новіков Едуард Володимирович
юрист,б-р Шевченка 7, Купира Зінаїда Степанівна
адвокат, б-р Шевченка 7, Дмитрук Валентина Петрівна
Дельта-банк, б-р Шевченка 13,Шимонюк Борис Костянтинович
Укрсоцбанк, б-р Шевченка 11, Давидюк Андрій Валентинович
кафе Ольга, б-р Шевченка 9, Приступчук Олег Карлович м. Нововолинськ вул.Княгині Ольги 9-31,32-54, вул. Чайковського 31-53,32-50, вул. Чехова 27,29,24-36
2. ПЛ-0.4 Л-10 ЗТП-45 09:00-17:00 ДЮСШ корп.№1 вул. Автобусна 39 Міщук Степан Дмитрович
АЦ ДЮСШ корп.№1 вул. Автобусна 39 Міщук Степан Дмитрович
АЦ Формула вул. Шахтарська 27б Бадзюнь Богдан Миколайович
п-ць Правкін швейна фабрика
кіоск Касьян
пром магазин Миронюк М.В. Автобусна 9 Формула вул. Шахтарська 27б Бадзюнь Богдан Миколайович
п-ць Правкін швейна фабрика
кіоск Касьян
пром магазин Миронюк М.В. Автобусна 9 м. Нововолинськ вул. Автобусна 3а-9
3. ПЛ-6кВ НВ-330-19/ТП-37 (КТП-67) 09:00-17:00 Волиньгаз вул.Островського 56,
відділення зв`язку №4 вул. Островського 56, м-н Вікторія м. Нововолинськ вул.Княгині Ольги 9-31,32-54, вул. Чайковського 31-53,32-50, вул. Чехова 27,29,24-36
Ратнівський район
1. КТП-168 10:00-16:00
СГПП "Надія": Заправка с.Велимче;
ФОП Заліпа Василь Миколайович: Тимчасова споруда с.Велимче частково с. Велимче
Рожищенський район
1. ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2. ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4. ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Вол-Волинський
Виговського
Олійника
Старицького
Шухевича
Ковельська
Федорова
Чорновола
2.
с. Зимне
09:00-17:00
Монастир с. Зимно
регенська школа, буд.культ.
с. Зимне
3. 09:00-17:00 с.Рогожани
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. Л-2 від КТП-86 для чистки траси 10:00 – 15:00 --- с. Мишів, вул. Хутірська
2. КТП-50 для ТО КТП 10:00 – 16:00 ФО ЛЕВУСЬ Я.М.
ФОП ГАВУЛА В.І.
ФОП ЛЄДЄШКОВА І.В.
ФОПКОНДАРЕВИЧ Ю.С.
ФОП ЛЕБЕДЮК О.І.
ФОП ЛЕБЕДЮК О.І.
ФОПБОРТНЮК Р.В.
ФОП ТИХИЙ Л.В. с. Грибовиця, вул. Миру, вул. Шкільна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-295 09:00 - 17:00 Відсутні м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-78 09:00 - 17:00 Відсутні с. Грудки, вул. Молодіжна (частково), пров. Любешівський, пров. Шевченка.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-287 09:00 - 12:00 ФОП Неструк Петро Федорович, ФОП Голянський Віктор Іванович М-н «Південний», м-н «Добрий господар», ПАТ «Теплокамінь», ФОП Кухтей Людмила Петрівна «Гріль Бар», Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області, Зал царства свідків Єгових. м. Камінь-Каширський, вул.Першого Травня (частково).
4. ПЛ-10 кВ Л-44-04 09:00 – 17:00 с. Сошично: Амбулаторія, ФОП Ткачук Руслан Іванович, ФОП Балецька Валентина Іванівна, ФОП Самусік Світлана МСиколаївна, Аптека, контора, ПрАТ «Київстар» БС, Лайфсел БС, ПрАТ «ВФ Україна» БС, фермерське господарство «Полісянка», ФОП Шворак Іван Хомович (млин та майстерня), Харчук Василь Федорович (приміщення корівника), ФОП Харчук Віктор Федорович (цех переробки деревини), дитячий садок, ветдільниця, АТС, ФОП Фіц Ганна Володимирівна, церква, ФОП Самусік Анатолій Іванович, ФОП Зінчук Микола Арсентійович, ФОП Шворак Іван Хомович (пилорама).
с. Запруддя: будинок культури, церква, ФОП Приймачук Юрій Васильович, м-н Запруддя, ФАП.
с. Радошинка: ФОП Шворак Валентина Іванівна, школа ФАП, будинок культури.
с. Стобихівка: церква, ФОП Сухацький Василь Іванович (столярний цех), ФОП Осадчук Микола Іванович (пилорама), ФОП Сухацький С.І. (пилорама), СПП «Стобихівське», сільська рада, м-н Стобихівка, м-н «Криниця», школа, школа №2, бібліотека, башня, ФОП Сухацький Іван Степанович, ФАП, Молитовний будинок, ФОП Мороз Степан Степанович (магазин).
с. Карасин: амбулаторія, м-н Карасин, дитячий садок, школа, АТС, ФОП Дрипа Анатолій Степанович (магазин), ФОП Шворак Богдан Васильович (торговий кіоск), ФОП Сахарук Олег Юхимович (столярний цех), ФОП Сущ Степан Юхимович (пилорама), ПрАТ «Київстар» БС, Квашевський Іван Степанович (пилорама), ФОП Сущ Сергій Іванович (приміщення бару), Дім молитви ХВЄ-П, Церква ХВЄ, ФОП Попіка Наталія Миколаївна (будинок торгівлі), ФОП Шворак Надія Миколаївна (магазин), Укрпошта, церква, Ковельмолоко. с. Карпилівка:Карпилівське лісництво, м-н Карпилівка, школа, ФАП, клуб, пилорама. с. Сошично (частково), с. Запруддя, с. Радошинка, с. Стобихівка, с.Карасин, с. Карпилівка.
Ківерцівський район
1.
Л99-02 10:00-16:00
Омельчук М.М. - майстерня
Павлик Н.І. - магазин
ТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цех
Ківерцівський РМКСКГ - база
ФОП Дзвонко І.М. - виробниче приміщення
ФОП Хамулка – В.Я.
ТзОВ СЕКА
ФОП Чвир Є.Р. - магазин
ФОП Залевський В.О. - цех
ФОП Кудиско А.А. - магазин
Дорошкевич Л.О. - телятник
СГПП `Правда` - ферма с. Звози
с. Бодячів
с. Конопелька
с. Човниця – вул.Лугова
с. Дідовичі
с. Заброди
с. Сокиричі - вул.Шкільна,
вул.Набережна,
вул.Зелена,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-487 8:30-17:00 хутір "Коросна"
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-452 8:30-17:00 с.Муравище
ул.Центральна,буд.21-98,
вул.Молодіжна,10-24
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-55 8:30-17:00 с. Котів – школа, клуб с.Котів
вул.Суворова,1-58
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ "Птахівниче"
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
Мале приватне підприємство «Пролісок»
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельскої районної державної адміністрації
ТзОВ « Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс»
с.Воля-Любитівська
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №199
9:00-17:00 ТзОВ «Відродження АГРО ЛТД» С.Кричевичі
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №523
9:00-17:00 УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Кисляк Л.А
Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна»
ФОП Шава В.П
Ковельське управління водопровідно каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ»
ТзОВ «лайфселл»
Підпариємство теплових мереж «Ковельтепло»
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
Акціонерне товариство « Оператор газорозподільної системи « Волиньгаз»»
ФОП Кузьмик П.П
ФОП Дем'янчук Ю.В
Релігійна громада Християн віри Євангельської-пятидесятників
м.Ковель
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП №358
9:00-17:00 ФОП Оніщук В.П
ФОП Коваль О.С
Свято-Іоано-богословська громада Української
православної церкви с.Скулин
Церква Адвентистів 7-го дня
Релігійна грамада ЄХБ с.Скулин с.Скулин
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:30-16:00
Районна рада
Агротекс
Ательє Лія
Кафе
Гастроном
Цех пошиву
Приватбанк
Стиплер-плюс
Автомийка СТО
Ощадбанк
Апеляційний суд Волинської області
ТЦ Електрик
Волинське відділення судової експертизи
Хостел Вул. Володимирська, 2-14
Вул. Фабрична
Вул. Червоного Хреста
Вул. Глінки
Вул. Ковельська, 53-63
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП- 424 9:00-18:00 с.Нудиже
2. ПЛ-0.4 КТП-55 Л-3 9:00-18:00 с.Римачі
3. ПЛ-10 Л 26-09 від ЛР-191
ЗТП-415 9:00–18:00 с.Плоске.Пехи
4. ПЛ-10 Л26-05 від ЛР-333 до ЛР-167 9:00-18:00 ФОП Пилиповець Ігор Купріянович
ФОП Шкледа В.А.
ФОП Дричик Наталія Леонідівна
Кафе "Пер
Райавтодор Шацьк
ший кілометр с.Світязь
5. ПЛ-0.4 КТП-189 9:00-18:00 М/П с.Ростань
Дитячий садок
Клуб с. Ростань
Контора
Маг.с.Ростань
Школа.с.Ростань
Стол.с.Ростань
Церква с.Ростань
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1.
09:00-17:00 м-н СОЛО, б-р Шевченка 13, Заброда Олена Олексіївна
м-н Кобзар, б-р Шевченка 9, Шостак Дарія Іванівна
м-н Коттон, б-р Шевченка 13, Герман Олег Сергійович
м-н Вікнарьов, б-р Шевченка 9, Богун Олег Петрович
м-н Техносвіт, б-р Шевченка 9, Кондратьєв Юрій Михайлович
м-н Ювілейний, б-р Шевченка 11, Коритко Тетяна Миколаївна
агенство Соломія, бм-н СОЛО, б-р Шевченка 13, Заброда Олена Олексіївна
м-н Кобзар, б-р Шевченка 9, Шостак Дарія Іванівна
м-н Коттон, б-р Шевченка 13, Герман Олег Сергійович
м-н Вікнарьов, б-р Шевченка 9, Богун Олег Петрович
м-н Техносвіт, б-р Шевченка 9, Кондратьєв Юрій Михайлович
м-н Ювілейний, б-р Шевченка 11, Коритко Тетяна Миколаївна
агенство Соломія, б-р Шевченка 9, Мельничук Галина Василівна
Держ. Нотаріус, б-р Шевченка 7, Кацевич Тетяна Миколаївна
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Асадулаєв Олег Ельзарович
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Башинська Людмила Петрівна
відділ Пенсійного забезпечення, б-р Шевченка 7, Крак Тетяна Миколаївна
перукарня Прометей, б-р Шевченка 13, Аккудінова Оксана Зіновєвна
відділ реєстр. Виборців, б-р Шевченка 7,Кіндюк Андрій Валерянович
Центр соц.служб, б-р Шевченка 7,Лакиш Ольга Олександрівна
упр. праці та соц.захисту, б-р Шевченка 7, Волчанюк Наталія Борисівна
страх. Оранта, б-р Шевченка 7, Козачук Василь Степанович
фонд страх. від н.в.,б-р Шевченка 7, Новіков Едуард Володимирович
юрист,б-р Шевченка 7, Купира Зінаїда Степанівна
адвокат, б-р Шевченка 7, Дмитрук Валентина Петрівна
Дельта-банк, б-р Шевченка 13,Шимонюк Борис Костянтинович
Укрсоцбанк, б-р Шевченка 11, Давидюк Андрій Валентинович
кафе Ольга, б-р Шевченка 9, Приступчук Олег Карлович
ЖКО, б-р Шевченка 7, Чайка Олена Іванівна-р Шевченка 9, Мельничук Галина Василівна
Держ. Нотаріус, б-р Шевченка 7, Кацевич Тетяна Миколаївна
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Асадулаєв Олег Ельзарович
Нотаріус, б-р Шевченка 9, Башинська Людмила Петрівна
відділ Пенсійного забезпечення, б-р Шевченка 7, Крак Тетяна Миколаївна
перукарня Прометей, б-р Шевченка 13, Аккудінова Оксана Зіновєвна
відділ реєстр. Виборців, б-р Шевченка 7,Кіндюк Андрій Валерянович
Центр соц.служб, б-р Шевченка 7,Лакиш Ольга Олександрівна
упр. праці та соц.захисту, б-р Шевченка 7, Волчанюк Наталія Борисівна
страх. Оранта, б-р Шевченка 7, Козачук Василь Степанович
фонд страх. від н.в.,б-р Шевченка 7, Новіков Едуард Володимирович
юрист,б-р Шевченка 7, Купира Зінаїда Степанівна
адвокат, б-р Шевченка 7, Дмитрук Валентина Петрівна
Дельта-банк, б-р Шевченка 13,Шимонюк Борис Костянтинович
Укрсоцбанк, б-р Шевченка 11, Давидюк Андрій Валентинович
кафе Ольга, б-р Шевченка 9, Приступчук Олег Карлович м. Нововолинськ вул.Княгині Ольги 9-31,32-54, вул. Чайковського 31-53,32-50, вул. Чехова 27,29,24-36
2. ПЛ-0.4 Л-10 ЗТП-45 09:00-17:00 ДЮСШ корп.№1 вул. Автобусна 39 Міщук Степан Дмитрович
АЦ ДЮСШ корп.№1 вул. Автобусна 39 Міщук Степан Дмитрович
АЦ Формула вул. Шахтарська 27б Бадзюнь Богдан Миколайович
п-ць Правкін швейна фабрика
кіоск Касьян
пром магазин Миронюк М.В. Автобусна 9 Формула вул. Шахтарська 27б Бадзюнь Богдан Миколайович
п-ць Правкін швейна фабрика
кіоск Касьян
пром магазин Миронюк М.В. Автобусна 9 м. Нововолинськ вул. Автобусна 3а-9
3. ПЛ-6кВ НВ-330-19/ТП-37 (КТП-67) 09:00-17:00 Волиньгаз вул.Островського 56,
відділення зв`язку №4 вул. Островського 56, м-н Вікторія м. Нововолинськ вул.Княгині Ольги 9-31,32-54, вул. Чайковського 31-53,32-50, вул. Чехова 27,29,24-36
Ратнівський район
1. КТП-168 10:00-16:00
СГПП "Надія": Заправка с.Велимче;
ФОП Заліпа Василь Миколайович: Тимчасова споруда с.Велимче частково с. Велимче
Рожищенський район
1. ЗТП-265 9:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки) в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
2. ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4. ПЛ-0,4кВ КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин
ФОП Островський Е.Л. свинарник
СВК «Стожари» бригада-1
ФОП Максимчук О.В. пилорама
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