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Волинські спортсмени вибороли перші медалі на чемпіонаті України з лижних гонок

Волинські спортсмени вибороли перші медалі на чемпіонаті України з лижних гонок
22 лютого 2021 року на Львівщині на навчальній спортивній базі зимових видів спорту «Тисовець» розпочався чемпіонат України з лижних гонок серед юнаків та дівчат, який триватиме до 1 березня.

На змаганнях семеро спортсменів представляють Волинську область і уже вибороли перші перемоги, повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Так, Аліна Хміль на дистанції 3 км здобула "срібло", а у спринті вільним стилем завоювала переконливу перемогу, посівши перше місце. Михайло Хміль на цій дистанції у надзвичайно важкій боротьбі виборов бронзову нагороду.

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Теги: волинські спортсмени, лижні гонки, перемоги
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