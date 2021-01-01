Волинські спортсмени вибороли перші медалі на чемпіонаті України з лижних гонок
Сьогодні, 12:09
22 лютого 2021 року на Львівщині на навчальній спортивній базі зимових видів спорту «Тисовець» розпочався чемпіонат України з лижних гонок серед юнаків та дівчат, який триватиме до 1 березня.
На змаганнях семеро спортсменів представляють Волинську область і уже вибороли перші перемоги, повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Так, Аліна Хміль на дистанції 3 км здобула "срібло", а у спринті вільним стилем завоювала переконливу перемогу, посівши перше місце. Михайло Хміль на цій дистанції у надзвичайно важкій боротьбі виборов бронзову нагороду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На змаганнях семеро спортсменів представляють Волинську область і уже вибороли перші перемоги, повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Так, Аліна Хміль на дистанції 3 км здобула "срібло", а у спринті вільним стилем завоювала переконливу перемогу, посівши перше місце. Михайло Хміль на цій дистанції у надзвичайно важкій боротьбі виборов бронзову нагороду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Померла провідний бібліотекар луцького вишу
Сьогодні, 12:32
Волинські спортсмени вибороли перші медалі на чемпіонаті України з лижних гонок
Сьогодні, 12:09
У волинянина вилучили сумнівний мікроавтобус
Сьогодні, 12:00