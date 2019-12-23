Померла провідний бібліотекар луцького вишу

Світлана Сакович.



Сумну звісту



"Ми висловлюємо найщиріші слова співчуття рідним та близьким, сумуємо разом із вами і підтримуємо у годину скорботи. Світлий спомин про Світлану Олександрівну назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та колегам університету з приводу смерті Світлани Сакович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відійшла у засвіти чудовий фахівець Луцького національного технічного університету - провідний бібліотекарСумну звісту повідомили на сторінці Луцького НТУ."Ми висловлюємо найщиріші слова співчуття рідним та близьким, сумуємо разом із вами і підтримуємо у годину скорботи. Світлий спомин про Світлану Олександрівну назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться у повідомленні.висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та колегам університету з приводу смерті Світлани Сакович.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію