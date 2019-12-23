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Померла провідний бібліотекар луцького вишу

Померла провідний бібліотекар луцького вишу
Відійшла у засвіти чудовий фахівець Луцького національного технічного університету - провідний бібліотекар Світлана Сакович.

Сумну звісту повідомили на сторінці Луцького НТУ.

"Ми висловлюємо найщиріші слова співчуття рідним та близьким, сумуємо разом із вами і підтримуємо у годину скорботи. Світлий спомин про Світлану Олександрівну назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та колегам університету з приводу смерті Світлани Сакович.

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Теги: ЛНТУ, бібліотекар, смерть
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