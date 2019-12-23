Померла провідний бібліотекар луцького вишу
Сьогодні, 12:32
Відійшла у засвіти чудовий фахівець Луцького національного технічного університету - провідний бібліотекар Світлана Сакович.
Сумну звісту повідомили на сторінці Луцького НТУ.
"Ми висловлюємо найщиріші слова співчуття рідним та близьким, сумуємо разом із вами і підтримуємо у годину скорботи. Світлий спомин про Світлану Олександрівну назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та колегам університету з приводу смерті Світлани Сакович.
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Сумну звісту повідомили на сторінці Луцького НТУ.
"Ми висловлюємо найщиріші слова співчуття рідним та близьким, сумуємо разом із вами і підтримуємо у годину скорботи. Світлий спомин про Світлану Олександрівну назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та колегам університету з приводу смерті Світлани Сакович.
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