Яким буде березень і коли в Україну прийде тепло
Сьогодні, 12:44
В Україні поступово повертається тепло. Але якою буде весна – прийде чітко за календарем, або ж температурні "гойдалки" з нічними заморозками будуть ще довго спостерігатися на території України.
На ці питання "Апострофу" відповів народний синоптик Леонід Горбань.
Морозний березень
За розрахунками народного синоптика, дебют весни буде морозним.
"Перші сім днів березня очікуються мінусові температури: 1 і 2 березня буде близько нуля градусів, а з 3 по 7 березня - до 5-7 градусів морозу", - зазначає Леонід Горбань.
Втім, за словами народного синоптика, точно передбачити погодну картину на весь перший місяць весни – завдання не з легких. Він пояснив це тим, що тут відіграє несподіваний фактор - тонни снігу.
"Дуже багато випало снігу і він буде танути дуже довго. Танення непередбачуване і не зовсім ясно, наскільки швидко сніг зійде. Хоча в березні є період дощів, і якщо вони підуть - буде проблема. Київська дамба трішки потече. Хоча є така давня народна прикмета: якщо старий новий рік випадає під зростаючий місяць, то чекайте великої води. А в цьому році навпаки: 13 cічня був спадаючий місяць", - пояснив Горбань.
Холодний квітень
Різкого потепління в квітні, на думку народного синоптика, також не варто чекати.
"На початку квітня прораховується нічний "мінус" (1-3 градуси). Середина квітня буде більш прохолодна, а останній тиждень квітня буде також вітряний, прохолодний і з дощами. Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її і близько не буде", - зазначає Леонід Горбань.
Помірний травень
Народний синоптик зазначає, що традиційної травневої спеки в цьому році не буде.
"Великдень випадає на 2 травня. Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Пасхи, якого б числа вона не була. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-а хвиля, 33-тя хвиля - це хвилі похолодання. Значить травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - підкреслив народний синоптик.
Крім того, Леонід Горбань попередив, що 2021 рік може загрожувати продовольчій безпеці країни.
"2021 рік - рік Сатурна. Очікується самий неврожайний рік з усіх семи років під керуванням планет. А 2024 рік - дуже жорстока посуха. Я дав ці розрахунки до Верховної Ради та Кабміну", - резюмував народний синоптик.
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На ці питання "Апострофу" відповів народний синоптик Леонід Горбань.
Морозний березень
За розрахунками народного синоптика, дебют весни буде морозним.
"Перші сім днів березня очікуються мінусові температури: 1 і 2 березня буде близько нуля градусів, а з 3 по 7 березня - до 5-7 градусів морозу", - зазначає Леонід Горбань.
Втім, за словами народного синоптика, точно передбачити погодну картину на весь перший місяць весни – завдання не з легких. Він пояснив це тим, що тут відіграє несподіваний фактор - тонни снігу.
"Дуже багато випало снігу і він буде танути дуже довго. Танення непередбачуване і не зовсім ясно, наскільки швидко сніг зійде. Хоча в березні є період дощів, і якщо вони підуть - буде проблема. Київська дамба трішки потече. Хоча є така давня народна прикмета: якщо старий новий рік випадає під зростаючий місяць, то чекайте великої води. А в цьому році навпаки: 13 cічня був спадаючий місяць", - пояснив Горбань.
Холодний квітень
Різкого потепління в квітні, на думку народного синоптика, також не варто чекати.
"На початку квітня прораховується нічний "мінус" (1-3 градуси). Середина квітня буде більш прохолодна, а останній тиждень квітня буде також вітряний, прохолодний і з дощами. Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її і близько не буде", - зазначає Леонід Горбань.
Помірний травень
Народний синоптик зазначає, що традиційної травневої спеки в цьому році не буде.
"Великдень випадає на 2 травня. Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Пасхи, якого б числа вона не була. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-а хвиля, 33-тя хвиля - це хвилі похолодання. Значить травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - підкреслив народний синоптик.
Крім того, Леонід Горбань попередив, що 2021 рік може загрожувати продовольчій безпеці країни.
"2021 рік - рік Сатурна. Очікується самий неврожайний рік з усіх семи років під керуванням планет. А 2024 рік - дуже жорстока посуха. Я дав ці розрахунки до Верховної Ради та Кабміну", - резюмував народний синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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