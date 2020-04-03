Яким буде березень і коли в Україну прийде тепло





На ці питання Леонід Горбань.



Морозний березень



За розрахунками народного синоптика, дебют весни буде морозним.



"Перші сім днів березня очікуються мінусові температури: 1 і 2 березня буде близько нуля градусів, а з 3 по 7 березня - до 5-7 градусів морозу", - зазначає Леонід Горбань.



Втім, за словами народного синоптика, точно передбачити погодну картину на весь перший місяць весни – завдання не з легких. Він пояснив це тим, що тут відіграє несподіваний фактор - тонни снігу.



"Дуже багато випало снігу і він буде танути дуже довго. Танення непередбачуване і не зовсім ясно, наскільки швидко сніг зійде. Хоча в березні є період дощів, і якщо вони підуть - буде проблема. Київська дамба трішки потече. Хоча є така давня народна прикмета: якщо старий новий рік випадає під зростаючий місяць, то чекайте великої води. А в цьому році навпаки: 13 cічня був спадаючий місяць", - пояснив Горбань.



Холодний квітень



Різкого потепління в квітні, на думку народного синоптика, також не варто чекати.



"На початку квітня прораховується нічний "мінус" (1-3 градуси). Середина квітня буде більш прохолодна, а останній тиждень квітня буде також вітряний, прохолодний і з дощами. Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її і близько не буде", - зазначає Леонід Горбань.



Помірний травень



Народний синоптик зазначає, що традиційної травневої спеки в цьому році не буде.



"Великдень випадає на 2 травня. Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Пасхи, якого б числа вона не була. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-а хвиля, 33-тя хвиля - це хвилі похолодання. Значить травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - підкреслив народний синоптик.



Крім того, Леонід Горбань попередив, що 2021 рік може загрожувати продовольчій безпеці країни.



"2021 рік - рік Сатурна. Очікується самий неврожайний рік з усіх семи років під керуванням планет. А 2024 рік - дуже жорстока посуха. Я дав ці розрахунки до Верховної Ради та Кабміну", - резюмував народний синоптик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні поступово повертається тепло. Але якою буде весна – прийде чітко за календарем, або ж температурні "гойдалки" з нічними заморозками будуть ще довго спостерігатися на території України.На ці питання "Апострофу" відповів народний синоптикЗа розрахунками народного синоптика, дебют весни буде морозним."Перші сім днів березня очікуються мінусові температури: 1 і 2 березня буде близько нуля градусів, а з 3 по 7 березня - до 5-7 градусів морозу", - зазначає Леонід Горбань.Втім, за словами народного синоптика, точно передбачити погодну картину на весь перший місяць весни – завдання не з легких. Він пояснив це тим, що тут відіграє несподіваний фактор - тонни снігу."Дуже багато випало снігу і він буде танути дуже довго. Танення непередбачуване і не зовсім ясно, наскільки швидко сніг зійде. Хоча в березні є період дощів, і якщо вони підуть - буде проблема. Київська дамба трішки потече. Хоча є така давня народна прикмета: якщо старий новий рік випадає під зростаючий місяць, то чекайте великої води. А в цьому році навпаки: 13 cічня був спадаючий місяць", - пояснив Горбань.Різкого потепління в квітні, на думку народного синоптика, також не варто чекати."На початку квітня прораховується нічний "мінус" (1-3 градуси). Середина квітня буде більш прохолодна, а останній тиждень квітня буде також вітряний, прохолодний і з дощами. Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її і близько не буде", - зазначає Леонід Горбань.Народний синоптик зазначає, що традиційної травневої спеки в цьому році не буде."Великдень випадає на 2 травня. Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Пасхи, якого б числа вона не була. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-а хвиля, 33-тя хвиля - це хвилі похолодання. Значить травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - підкреслив народний синоптик.Крім того, Леонід Горбань попередив, що 2021 рік може загрожувати продовольчій безпеці країни."2021 рік - рік Сатурна. Очікується самий неврожайний рік з усіх семи років під керуванням планет. А 2024 рік - дуже жорстока посуха. Я дав ці розрахунки до Верховної Ради та Кабміну", - резюмував народний синоптик.

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