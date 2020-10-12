У Луцьку затримали 19-річного хлопця з наркотичними речовинами
Сьогодні, 14:16
Луцькі патрульні виявили 19-річного хлопця із наркотичними речовинами.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Вчора, 24 лютого, близько 18-ї години, патрулюючи на вулиці Європейській, інспектори виявили 19-річного хлопця, біля якого лежали предмети, схожі на такі, які використовують для куріння.
Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", поліцейські до нього застосували превентивний захід - поверхневу перевірку.
Під час цієї перевірки поліцейські виявили в нього пристрій для куріння, два згортки з невідомим вмістом та скло з нашаруванням невідомої речовини.
На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного відділу поліції.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Вчора, 24 лютого, близько 18-ї години, патрулюючи на вулиці Європейській, інспектори виявили 19-річного хлопця, біля якого лежали предмети, схожі на такі, які використовують для куріння.
Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", поліцейські до нього застосували превентивний захід - поверхневу перевірку.
Під час цієї перевірки поліцейські виявили в нього пристрій для куріння, два згортки з невідомим вмістом та скло з нашаруванням невідомої речовини.
На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного відділу поліції.
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