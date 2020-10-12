У Луцьку затримали 19-річного хлопця з наркотичними речовинами





Про це



Вчора, 24 лютого, близько 18-ї години, патрулюючи на вулиці Європейській, інспектори виявили 19-річного хлопця, біля якого лежали предмети, схожі на такі, які використовують для куріння.



Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", поліцейські до нього застосували превентивний захід - поверхневу перевірку.



Під час цієї перевірки поліцейські виявили в нього пристрій для куріння, два згортки з невідомим вмістом та скло з нашаруванням невідомої речовини.



На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного відділу поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні виявили 19-річного хлопця із наркотичними речовинами.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Вчора, 24 лютого, близько 18-ї години, патрулюючи на вулиці Європейській, інспектори виявили 19-річного хлопця, біля якого лежали предмети, схожі на такі, які використовують для куріння.Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", поліцейські до нього застосували превентивний захід - поверхневу перевірку.Під час цієї перевірки поліцейські виявили в нього пристрій для куріння, два згортки з невідомим вмістом та скло з нашаруванням невідомої речовини.На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного відділу поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію