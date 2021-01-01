193 хворих і 3 смерті: де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за добу





Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.



Нові випадки хвороби виявили у:

м. Луцьк – 53,

Луцький район – 16,

Горохівський район – 4,

Ківерцівський район – 58,

Рожищенський район – 4,

м. Нововолинськ – 16,

Володимир-Волинський район – 4,

Іваничівський район – 3,

Локачинський район – 1,

Ковельський район – 10,

Шацький район – 4,

Ратнівський район – 4,

Турійський район – 1,

Камінь-Каширський район – 3,

Любешівський район – 5,

Маневицький район - 7.



Усього станом на 25 лютого в області зареєстрували 39 500 випадків. Одужало – 36 593 особи (за останню добу – 147). Летальні випадки – 631 (за останню добу – 3: м. Луцьк - 1, м. Нововолинськ – 1, Ківерцівський район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 158 070 осіб, за минулу добу - 687 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 193 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Нові випадки хвороби виявили у:м. Луцьк – 53,Луцький район – 16,Горохівський район – 4,Ківерцівський район – 58,Рожищенський район – 4,м. Нововолинськ – 16,Володимир-Волинський район – 4,Іваничівський район – 3,Локачинський район – 1,Ковельський район – 10,Шацький район – 4,Ратнівський район – 4,Турійський район – 1,Камінь-Каширський район – 3,Любешівський район – 5,Маневицький район - 7.Усього станом на 25 лютого в області зареєстрували 39 500 випадків. Одужало – 36 593 особи (за останню добу – 147). Летальні випадки – 631 (за останню добу – 3: м. Луцьк - 1, м. Нововолинськ – 1, Ківерцівський район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 158 070 осіб, за минулу добу - 687 осіб.

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