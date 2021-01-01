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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

193 хворих і 3 смерті: де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за добу

193 хворих і 3 смерті: де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 193 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Нові випадки хвороби виявили у:
м. Луцьк – 53,
Луцький район – 16,
Горохівський район – 4,
Ківерцівський район – 58,
Рожищенський район – 4,
м. Нововолинськ – 16,
Володимир-Волинський район – 4,
Іваничівський район – 3,
Локачинський район – 1,
Ковельський район – 10,
Шацький район – 4,
Ратнівський район – 4,
Турійський район – 1,
Камінь-Каширський район – 3,
Любешівський район – 5,
Маневицький район - 7.

Усього станом на 25 лютого в області зареєстрували 39 500 випадків. Одужало – 36 593 особи (за останню добу – 147). Летальні випадки – 631 (за останню добу – 3: м. Луцьк - 1, м. Нововолинськ – 1, Ківерцівський район - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 158 070 осіб, за минулу добу - 687 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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