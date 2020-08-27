У Луцьку судили студента, який під час затримання вкусив поліцейського





Майже одразу поліція наркотики у чоловіка вилучила, а днями над ним відбувся суд, пише



Так, чоловік придбав в мережі інтернеті 134 грами канабісу та 35,6 грама амфетаміну для власного вжитку. Забравши посилку, він перемістив її до прилеглої території будинку на вулиці Шевченка, 13. Там до нього підійшли правоохоронці та попросили надати особисті речі для огляду. Обвинувачений на вимогу не відреагував. Коли ж йому одягнули кайдани, він вкусив працівника поліції та спробував втекти.



Під час судового засідання лучанин, який навчається на четвертому курсі НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», повністю визнав свою вину та просив суворо не карати. У підсумку йому призначили умовний термін з іспитовим строком тривалістю три роки.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку судили студента, який ще 24 серпня минулого року забрав в поштоматі "Нової пошти" посилку з великою кількістю марихуани та амфетаміну.Майже одразу поліція наркотики у чоловіка вилучила, а днями над ним відбувся суд, пише ІА "Конкурент" Так, чоловік придбав в мережі інтернеті 134 грами канабісу та 35,6 грама амфетаміну для власного вжитку. Забравши посилку, він перемістив її до прилеглої території будинку на вулиці Шевченка, 13. Там до нього підійшли правоохоронці та попросили надати особисті речі для огляду. Обвинувачений на вимогу не відреагував. Коли ж йому одягнули кайдани, він вкусив працівника поліції та спробував втекти.Під час судового засідання лучанин, який навчається на четвертому курсі НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», повністю визнав свою вину та просив суворо не карати. У підсумку йому призначили умовний термін з іспитовим строком тривалістю три роки.

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